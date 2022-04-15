人民网北京4月15日电 （记者申佳平）4月15日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委高技术司副司长、一级巡视员孙伟表示，民间投资在新型基础设施建设中具有重要意义，将进一步促进民间资本充分发挥作用，并为民营企业参与新型基础设施建设创造更多有利条件。

“新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。加快新型基础设施建设是扩大有效投资的重要举措。”孙伟介绍，今年以来，国家发展改革委同有关部门，在推动新型基础设施建设，促进适度超前投资方面，开展了一系列工作。

一是出台了加快中小城市信息基础设施建设的有关通知，启动实施中西部地区中小城市基础网络完善工程，补齐中西部和东北地区基础网络短板，推进以县城为载体的新型城镇化建设。二是围绕城市公共管理、企业生产管理等领域，部署了一批5G融合应用示范工程，组织实施全国一体化大数据中心协同创新体系工程，加快人工智能、区块链、北斗导航等新技术应用，支持智慧交通、智慧能源建设，加快数字化融合基础设施发展。三是规划部署和新建20个国家重大科技基础设施，打造重大原创成果策源地，带动地方政府和民间资本加大创新基础设施投入。

他透露，今年一季度，国内新建5G基站8.1万个，总规模超过150.6万个；千兆网络端口新增54.9万个，总量达到841万个，具备了覆盖3亿家庭的能力。目前我国已建设57个重大科技基础设施，建成中国天眼系统、全超导托卡马克等科技装置。与此同时，智慧城市、智慧交通、智慧医疗等领域的应用示范工程，为成功举办北京冬奥会，抗击新冠疫情发挥了重要作用。

孙伟强调，与传统基础设施相比，新型基础设施投资具有三个特点。一是主体多元化。各级政府、国有企业、民营企业以及其他机构，都能参与进来。比如大数据中心建设项目，投资主体既包含国有企业，也有大型互联网企业和其它民企；在民用空间基础设施领域，还可以通过政府与社会资本合作的PPP模式，提升投资效益。二是规模多样化。新型基础设施建设相关投资规模跨度较大，从几十万到上亿元不等，且模式多样，在人工智能、区块链等领域，很多都是初创企业的小规模投资。三是运营市场化。新型基础设施的建设发展立足于市场和行业需求，其商业模式更多依靠市场的自主选择，在这些方面，民营企业具有较强的竞争力。

孙伟同时表示，国家发展改革委将进一步调动市场主体活力，激发民间投资积极性。

一是降低准入门槛，进一步放宽准入领域、降低投资门槛，促进民间资本充分发挥作用。

二是加大信贷支持，创新金融工具，拓宽融资渠道，特别是要为民营企业参与新型基础设施建设创造更多有利条件。

三是优化营商环境，支持企业在新型基础设施领域，开展技术创新和商业模式创新，培育经济社会发展的新动能。

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