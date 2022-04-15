人民网北京4月15日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏表示，制造业投资实现良好开局，1-2月同比增长20.9%，对全社会投资增长的贡献度达60%左右，总体呈现出三个特点。

一是上中下游产业均保持较高增速。从原材料行业、装备制造业和消费品制造业投资情况看，都呈现良好势头。特别是下游消费品制造业，1-2月投资同比增长29.8%，高于制造业总体8.9个百分点，扭转了去年以来投资恢复相对缓慢的态势。

二是民间投资保持较高增速。民间投资是制造业投资的主体。1-2月，制造业民间投资增速快于制造业总体9个百分点，展现了制造业投资充沛的内生动力。

三是推动产业升级的投资保持较高增速。1-2月技改投资增速高于全部制造业投资6.3个百分点，占全部制造业投资的比重达41.7%。同时，1-2月高技术制造业投资增速高于全部制造业投资21.8个百分点。

霍福鹏坦言，当前世界局势复杂演变，国内疫情近期多发，有些突发因素超出预期，这些新情况新问题给经济平稳运行带来更大不确定性，对产业链供应链稳定构成挑战，也给制造业投资保持良好势头带来压力。国家发改委高度关注、密切跟踪制造业各行业发展面临的新形势、新变化，会同相关部门积极协调解决产业运行中的问题。下一步，将推动已出台政策措施落实到位，研究储备新的政策预案，积极扩大制造业有效投资，充分发挥制造业投资对稳定经济增长的支撑作用。

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