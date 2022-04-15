人民网北京4月15日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年一季度银行业保险业运行发展情况。银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在会上表示，针对当前疫情散发影响的情况，银保监会将进一步抓实抓细政策落实，指导银行业金融机构强化责任担当，加强组织领导，完善落实机制，丰富办理渠道，提高工作效率，加强与客户沟通，通过灵活调整按揭贷款还款安排、合理延后还款期限等方式缓解受疫情影响客户还款的压力，切实将政策落实好、落到位，充分发挥金融机构在抗击疫情工作中的积极作用。

刘忠瑞介绍，2020年新冠疫情暴发之初，银保监会印发了《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，明确对受疫情影响暂时失去收入来源的人群，要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。随后，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外管局五部委联合制定了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，进一步明确了灵活调整住房按揭还款安排，合理延后还款期限的政策措施。从执行情况来看，银行机构按照监管要求，完善工作机制，明确申请流程，拓宽办理渠道，积极做好政策落实。

“2020年以来，银行机构通过延后还款期限，调整还款计划，以及对符合条件的客户不催收、不报征信、不纳入黑名单等措施，为受疫情影响客户纾困解难。举两家银行的例子，建设银行累计为100万的客户延后按揭贷款还款期限，金额大约是4330亿元。农业银行办理按揭贷款延期140万笔，金额4658亿元。这些有效缓解了受疫情影响客户还款压力，为打赢疫情防控攻坚战、阻击战提供了有力支持。”刘忠瑞说。

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