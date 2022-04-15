据中国载人航天工程办公室消息

神舟十三号载人飞船

已完成全部既定任务

将于近日择机撤离空间站核心舱组合体

返回东风着陆场

目前

神舟十三号乘组

已做好飞船撤离前的各项准备

东风着陆场及工程相关系统

正在开展迎接航天员返回的各项准备

一组高清大图

带你回顾“太空出差三人组”

在轨6个月的精彩瞬间

欢迎回家！

监制丨马烨

主编丨白晨 徐蕾莹总台记者丨王刚 李昊 刘冠青 杨弘杨视觉设计丨游佳编辑丨李红 谷帅 央视军事

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