盼平安归来！
2022年04月15日14:41 | 来源：央视军事
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据中国载人航天工程办公室消息
神舟十三号载人飞船
已完成全部既定任务
将于近日择机撤离空间站核心舱组合体
返回东风着陆场
目前
神舟十三号乘组
已做好飞船撤离前的各项准备
东风着陆场及工程相关系统
正在开展迎接航天员返回的各项准备
一组高清大图
带你回顾“太空出差三人组”
在轨6个月的精彩瞬间
欢迎回家！
监制丨马烨
主编丨白晨 徐蕾莹总台记者丨王刚 李昊 刘冠青 杨弘杨视觉设计丨游佳编辑丨李红 谷帅 央视军事
(责编：袁勃、岳弘彬)
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