原标题：无接触 云服务 交通银行加强线上金融服务助力抗击疫情

“线上云服务，办事零接触。”交通银行充分发挥金融科技及线上渠道优势，全力满足客户“零接触”金融服务需求。

在线管家提供一对一服务

为满足客户个性化需求，交行为客户提供在线管家服务。客户可通过交通银行APP，预约与“我的管家”一对一视频；或是添加交行客户经理企业微信，成为客户经理“云端银行”好友，享受一对一服务。

“原来有位老伯习惯隔三差五到网点来咨询理财服务，疫情居家以来，我通过云端银行为他做了在线咨询，他直呼方便。”交行上海市分行一位客户经理表示。疫情开启居家生活以来，客户申购、赎回提醒、产品续期、咨询服务等都可通过云端银行实现。

据了解，交行发挥线上渠道优势，通过手机银行、网上银行等线上渠道为客户提供全天候服务。账户查询、转账汇款、存款理财、生活缴费等主要金融服务需求动动手指即可轻松完成。

云上交行延伸金融服务触角

为提升客户在智慧金融服务方面的可得性，交行会同京东科技开展“基于流媒体技术的线上金融服务渠道”合作，打造“云上交行”业务品牌，并顺利入围人民银行金融科技创新监管试点项目。在京东金融APP的交行视频营业厅里，交行客服人员通过实时音视频交互方式可远程为客户办理借记卡挂失解挂（二代身份证持有客户）、个人客户信息修改和风险测评等业务，为单位结算卡企业客户办理对公资信证明申请等业务，使得物理网点的“面对面”，变成云上交行的“屏对屏”、“键对键”和“线连线”。

“我人在境外，手机号码也换了，接收不到验证码，本以为业务是肯定办不成了，云上交行帮我解决了这个问题。”70多岁的李女士专门致电交行服务热线95559为云上交行点赞。

据悉，李女士此前在北京办理的保管箱业务快到期了，急需进行续费。但本人目前在境外，疫情原因无法回国，只能通过手机银行操作续费业务。因手机号发生过变更，在手机银行操作时验证码发送到了原手机号，无法取得。云上交行客服了解到李女士的情况后，耐心细致的在视频中指导她更改了个人客户信息中所留存的手机号码。李女士顺利为保管箱续上了费。

据悉，目前，云上交行服务时间已由工作日全面覆盖至周末及节假日。

企业线上服务助企业展业拓业

交行全力保障企业网银、企业手机银行、交银智慧金服平台等线上企业金融服务不间断，为企业提供日常账务处理、集团资金集中管理、票据在线开立承兑、票据秒贴、在线保理、在线理财等服务。

此外，为更好满足企业“零接触”金融服务需求，交行 对公服务推出多项业务“线上化”创新，把原来需要面对面的服务模式升级为“零接触”服务。

面向有在线融资需求客户，交行推出了票据池线上质押融资办理业务，在线签署相关放款材料，大大提高票据池融资业务办理效率。

面向政府或企业采购的远程招标需求，交行招标通产品提供招标人远程招标、保证金管理服务，帮助投标人线上缴纳保证金、应标项目，实现全流程线上化招标采购业务场景。

交行相关负责人表示，下一步将持续加强“零接触”金融服务，创新场景，延伸触角，为打赢疫情防控阻击战筑牢金融保障防线。

(责编：董童、李源)