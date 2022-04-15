商务部：上周食用农产品价格小幅回落 蔬菜批发价下降3.4%
2022年04月15日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者赵竹青）据商务部市场运行监测系统显示，4月4日至10日，全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.4%。30种蔬菜平均批发价格每公斤6.18元，下降3.4%，其中黄瓜、青椒、西葫芦批发价格分别下降12.4%、10.3%和10.2%。
粮油价格小幅波动，其中大米批发价格上涨0.2%，面粉批发价格下降0.2%，菜籽油、花生油、豆油批发价格分别上涨0.5%、0.2%和0.1%。
6种水果平均批发价格有所上涨，其中梨、西瓜、柑橘批发价格分别上涨3.9%、1.7%和1.5%。
肉类价格略有波动，其中猪肉批发价格每公斤17.88元，下降0.2%，牛肉批发价格上涨0.2%，羊肉批发价格与前一周持平。
禽产品价格总体上涨，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别上涨2.1%和1.3%。
水产品价格小幅上涨，其中草鱼、鲫鱼、大黄鱼批发价格分别上涨0.8%、0.8%和0.6%。
(责编：赵竹青、高雷)
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