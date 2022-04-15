人民网北京4月15日电 （记者赵竹青）据商务部市场运行监测系统显示，4月4日至10日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨0.3%。

煤炭价格小幅上涨，其中二号无烟块煤、炼焦煤、动力煤价格分别为每吨1445元、1517元和956元，分别上涨1.1%、0.5%和0.1%。

钢材价格继续上涨，其中螺纹钢、高速线材、普通中板价格分别为每吨5050元、5222元和5376元，分别上涨1.3%、1.2%和0.9%。

基础化学原料价格有所波动，其中硫酸价格上涨2.5%，聚丙烯、甲醇价格分别下降0.5%和0.2%，纯碱价格与前一周持平。

有色金属价格小幅波动，其中铝价下降1.3%，锌、铜价格分别上涨1.6%和0.3%。

橡胶价格稳中有降，其中天然橡胶价格下降1.8%，合成橡胶价格与前一周持平。

成品油批发价格继续回落，其中95号汽油、92号汽油、0号柴油价格分别下降1.5%、1.2%和0.7%。

化肥价格略有上涨，其中三元复合肥、尿素价格分别上涨0.9%和0.7%。

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