一季度全国海关共截获检疫性有害生物173种
2022年04月15日15:38 | 来源：新华网
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新华社北京4月15日电（记者邹多为）海关总署15日发布的数据显示，今年一季度，全国海关共截获检疫性有害生物173种、1.39万次，并首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。
今年是《中华人民共和国进出境动植物检疫法》实施30周年。作为筑牢国家生物安全屏障的第一道防线，近年来，海关不断完善制度体系，持续强化入境检疫，严守国门生物安全。
数据显示，一季度，全国海关境外预检淘汰不合格动物2.33万头，淘汰率18.74%。与此同时，海关组织实施国门生物安全监测计划，对144种动物疫病和18类（种）有害生物进行全面监测。通过开展“国门绿盾”专项行动，一季度从旅客携带、寄递等渠道截获活体动植物1621次，其中包括大黑弓背蚁、爪哇短胸天牛、芡欧鼠尾草等多种外来物种。
针对高致病禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟发生国家和地区的动植物产品，海关还发布禁令公告7份，退回、销毁不合格农产品420批，涉及34个国家或地区，有效防范了疯牛病、非洲马瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、地中海实蝇、小麦矮腥黑穗病菌、番茄褐色皱果病毒等重大动植物疫情疫病和外来入侵物种通过口岸传入，保护了我国农林牧渔业生产安全、生态安全和人民身体健康。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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