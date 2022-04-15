2020年1月，民航局正式印发《推进四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》，明确提出推动载运工具智能化，加快了航空物流业新技术应用的步伐。

近期，驭势科技和广东省机场集团物流有限公司携手开展无人驾驶在机场货运的创新应用研究，项目引进了5台无人驾驶牵引车，在国内货站的出港业务动线和国际货站的进出港业务动线上替代人工运输，实现无人驾驶货运试点应用在白云机场“0”的突破。

无人驾驶行李牵引车正在工作。（受访者供图）

据驭势科技相关负责人介绍，作为自动驾驶解决方案提供商，公司自2016年成立以来走出了一条“全场景”自动驾驶路线。依托于自主研发的U-Drive智能驾驶平台，驭势科技已布局乘用车、无人公交、无人物流以及智慧城市服务，在汽车制造、危险化工、食品加工、农业养殖、重工制造、民航机场、产业园区等领域落地自动驾驶技术，并不断拓宽业务边界。基于U-Drive智能驾驶平台，公司在无人物流领域打造了一套L4级别“真无人”无人物流解决方案。该物流解决方案从实际应用场景出发，实现无人化、规模化、柔性部署的全栈式无人物流解决方案，旨在解决传统物流运输中广泛存在的效率低、人工成本高、招工难、管理难等痛点，以完全“无人化”的无人驾驶物流车实现7x24小时全天候物流运输作业。

截至目前，该项目已经累计建成20+条无人物流路线，常态化运营的“真无人”无人物流车达到百台规模，累计运营时间超30万小时。此后，在越来越多的实体经济场景中这套无人物流解决方案得到了广泛的应用，包括在上汽通用五菱、香港国际机场、巴斯夫、长安民生、长城蚂蚁物流厂区等等。“作为一家根植中国的自动驾驶企业，未来驭势科技必将继续秉持以科技创新为内驱，深耕自主研发的自动驾驶技术，勇于落地实践，赋能实体经济，为企业和用户创造更多价值。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)