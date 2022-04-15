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上周我国大宗商品价格指数同比略降

2022年04月15日15:46 | 来源：人民网
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近半年大宗商品价格指数变化趋势。中国国际电子商务中心供图

人民网北京4月15日电 （记者赵竹青）据商务部中国国际电子商务中心消息，四月第二周（4月4日至4月10日），中国大宗商品价格指数（CCPI）为205.51点，比前一周下降3.2点，降幅1.5%；比年初上涨23.1点，涨幅12.7%；比上年同期上涨31.7点，涨幅18.2%。分类指数方面，九大类商品价格指数“七降二涨”。其中，能源类、油料油脂类、矿产类降幅居前，比前一周分别下降2.9%、1.6%和1.4%；食糖类、钢铁类比前一周分别上涨1.4%和0.4%。

(责编：赵竹青、高雷)

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