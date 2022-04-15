人民网北京4月15日电 （记者许维娜）“民间投资是推动经济发展、稳定整体投资、扩大社会就业的重要力量。去年，民间投资占整体投资的比重为56.5%。“在15日国家发展改革委召开的介绍积极扩大有效投资有关情况新闻发布会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，当前民间投资在整体投资中占大头，是投资的主力军。

民间投资是经济活力的“晴雨表”，如何在扩大有效投资的基础上，积极吸引并撬动民间投资参与？

欧鸿介绍，去年以来，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关方面，积极采取有效措施，推动民间投资持续健康发展。

一是出台进一步促进民间投资高质量发展的政策措施，推动完善支持社会资本参与政策。

二是布置做好社会资本投融资合作对接工作，用好向民间资本推介项目长效机制，加强项目融资保障。

三是推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，盘活存量资产、形成投资良性循环。

四是规范推进政府社会资本合作（PPP），发布绿色PPP典型案例等，吸引民间投资参与重点领域项目建设。

欧鸿强调，我国经济韧性足、潜力大、空间广，加上鼓励民间投资政策逐步发力，营商环境不断优化，新兴产业、新能源等投资机会持续涌现，民间投资稳定增长具备一系列有利条件。

他表示，下一步，国家发展改革委将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照《政府工作报告》部署要求，重点从四个方面做好促进民间投资工作。

一是优化营商环境，持续改善民间投资条件。研究出台新形势下进一步调动民间投资积极性的政策措施，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，激发民间投资活力。深化经济体制改革，支持民间投资参与102项重大工程等建设。推动合理降低民营企业运营成本。

二是盘活国有存量资产，吸引民间投资参与。鼓励引导民间资本采用PPP等方式参与盘活国有存量资产，提高参与基础设施项目的便利程度，鼓励回收资金用于新的项目建设。通过混合所有制改革、引入战略投资者和专业运营方等，发挥民间投资优势，提升存量项目的资产价值，形成存量资产和新增投资的良性循环。

三是创新投融资方式，丰富民间投资融资渠道。落实和完善社会资本投融资合作对接机制，加强地方政府、企业、投资机构之间的信息共享，促进重点项目落地。支持民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），提高直接融资水平和再投资能力。鼓励金融机构加大对民间投资的支持力度。

四是鼓励规范创新发展，促进民间投资转型升级。鼓励民营企业推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，支持民营企业积极培育新技术、新产品、新业态、新模式。引导民营企业加强内部管理，合理确定发展战略，有效防范各类风险，推动民间投资高质量发展。

(责编：赵竹青、高雷)