人民网北京4月15日电 （记者许维娜）在疫情持续散发多发的当下，如何加强医疗卫生投入？

15日，国家发展改革委新闻发布会，介绍积极扩大有效投资有关情况。会上，国家发展改革委社会司副司长孙志诚对此回应称，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，保持和加大医疗卫生领域的投入力度。

孙志诚介绍，总体来看，“十四五”中央预算内投资对医疗卫生领域的支持力度要明显大于“十三五”，向疫情防控救治、优质医疗资源扩容、中医药振兴发展等群众期盼的重大工程倾斜。他表示，今年将重点做好以下几项工作：

一是针对“外防输入”的紧迫需要，提升重点地区疫情防控能力。今年初，已安排两个批次医疗卫生领域中央预算内投资33.8亿元，支持61个项目建设。其中，重点支持9个陆路边境地区加强实验室建设和检测救治设备配备，筑牢边境口岸疫情防控救治的防线。同时，根据疫情防控形势的变化和需要，按照党中央、国务院决策部署，及时完善工作预案，持续支持疫情防控能力建设。

二是针对“内防反弹”的短板弱项，实施疫情防控救治相关重大工程。按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，围绕防控、救治、救援，立体布局一系列重大工程。2021年我们已经安排中央投资88.44亿元，重点支持了省、市、县三级疾控中心建设，着力提升省级、人口大市疾控中心检测和应急处置快速响应、有效应对的能力。今年，我们将继续支持疾控体系的建设。启动国家中医疫病防治基地建设工程，在全国布局建设30个左右国家中医疫病防治基地。积极推进国家紧急医学救援基地建设，逐步覆盖到全国所有省份。同时，谋划推出区域公共卫生中心、国家重大传染病防治基地等重大工程，进一步织牢织密公共卫生安全防护网。

三是聚焦群众“看病难”问题，推动优质医疗资源向群众身边拓展延伸。首先是有序扩大国家区域医疗中心建设，在8个试点省份26个国家区域医疗中心建设取得阶段性成效的基础上，继续引导高水平医院到医疗资源相对薄弱、外转就医较多的地方，建设国家区域医疗中心，逐步完成全国范围内的规划布局，向“大病不出省”的目标再迈进一步。对于每一个国家区域医疗中心建设项目，中央预算内投资将分阶段给予资金支持，累计不超过5亿元。其次是启动国家医学中心建设，按照“揭榜挂帅”和“赛马”的原则，遴选高水平研究型医院，打造医学领域的“国之重器”。最后是有序推进省级区域医疗中心建设，促进省域内优质医疗资源的区域均衡布局，努力缩小地市和省会城市之间医疗水平的差距。

四是坚持中西医并重，大力支持中医药振兴发展。启动实施国家中医药传承创新中心建设工程，支持30个左右国家中医药传承创新中心建设。谋划推出中西医协同“旗舰”医院建设工程，示范引领中西医协同。继续推进中医特色重点医院建设，进一步增加群众身边的优质中医药服务资源。

(责编：赵竹青、高雷)