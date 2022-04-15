人民网北京4月15日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十三号载人飞船目前已完成全部既定任务，将于近日择机撤离空间站核心舱组合体，返回东风着陆场。

2021年10月16日，航天员翟志刚、王亚平、叶光富乘坐神舟十三号飞船抵达中国空间站。

180多天的太空之旅中，神舟十三号航天员乘组验证了空间站舱段转位技术、机械臂大负载操控技术、手控遥操作技术等空间站建设关键技术，为后续空间站在轨组装建造积累了宝贵经验。

同时，神舟十三号航天员还开展了两次出舱活动，完成机械臂悬挂装置与转接件安装、全景相机C抬升等任务，为后续空间站建造任务作准备。

2021年11月7日，航天员王亚平迈出了中国女性舱外太空行走第一步。舱外作业也逐渐成为空间站阶段飞行任务的工作常态。

神舟十三号任务进一步验证了航天员在轨驻留长达6个月的健康生活和工作保障技术，全面考核了工程各系统执行空间站任务的功能性能以及系统间的匹配性。

在完成多项在轨空间实（试）验项目的同时，神舟十三号航天员还开展了两次太空授课，进行了多样化科普教育活动。

如今，他们即将回到地球母亲的怀抱。期待英雄凯旋！

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