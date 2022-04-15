新华社北京4月15日电 记者15日从工信部获悉，工信部已于近日派出工作组，与上海市有关部门一道，全力做好医疗物资供应保障，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，保障产业链供应链运转顺畅。

工信部对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排，研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

工信部会同有关部门、地方根据疫情防控要求和全国重点产业链需求，坚持“一企一案”，指导重点企业制定复工复产和疫情防控方案，先易后难有序推动复工复产。同时，会同国家发展改革委、交通运输部建立长三角三省一市重要生产物资保障协调对接机制，推行通行证互认，设立问题投诉和解决渠道，解决往返中高风险地区应急物资中转接驳站司乘人员行程码管理问题，确保关键产品和三农物资运输顺畅。

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