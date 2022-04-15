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长三角铁路开辟保供运输绿色通道 多种运输方式可选择

2022年04月15日19:32 | 来源：新华网
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新华社上海4月15日电（记者贾远琨）长三角铁路发挥运量大、成本低优势，为省际运输开辟了保供运输绿色通道。数据显示，3月30日至4月13日，通过铁路运抵上海的各类保供物资已达1497车、47386吨，其中生活保障物资1400车、46327吨，防疫物资97车、1059吨，为疫情之下上海物资供应保障助力。

4月14日，载有41车农副产品和生活物资的42844次集装箱直达专列从铁路海安物流基地启程驶往上海闵行站。该批民生物资包括2个40英尺冷藏集装箱，装有禽蛋、海鲜等生鲜物资，箱内保持固定温度和湿度，保证产品新鲜；39个40英尺普通集装箱，装有大米、面粉、食用油、纸品等物资。专列采取“点到点”直达运输方式，10个小时可抵达上海。

为满足临时性、紧急性、大批量抗疫物资运输需求，长三角铁路部门开行货运班列，在北京、上海间采用客运行李车车底，每天开行固定循环特快班列，可实现次日达。在广州、成都至上海间开行集装箱快速班列，可满足防疫、生活保障物资快速运输需求。根据运输需要设计开行“点到点”直达列车，满足捐赠、民生保障、生产企业或社会物流整列运输需求。

长三角铁路还发挥海铁联运班列优势，采取整列集装箱运输模式，满足合肥、南京、镇江、海安、常州、无锡、苏州、湖州等长三角城市与上海港间货物运输需求。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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