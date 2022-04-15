我国成功发射中星6D卫星
2022年04月15日20:43 | 来源：新华网
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新华社西昌4月15日电（李国利、胡煦劼）4月15日20时整，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星6D卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这颗卫星主要为我国领土、领海范围内用户及亚太地区用户提供可靠、稳定、安全的广电传输及通信服务。
这次任务是长征系列运载火箭第415次飞行。
(责编：袁勃、牛镛)
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