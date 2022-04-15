新华社北京4月15日电 新华社记者王悦阳、魏玉坤

投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。今年的政府工作报告提出，积极扩大有效投资。

当前，中国投资形势如何？下一步投资的重点和举措有哪些？国家发展改革委15日举行专题新闻发布会，对投资热点问题作了回应。

预计一季度投资将保持平稳增长

统计数据显示，今年1至2月份，全国固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。其中，制造业投资和基础设施投资增势较好。

“3月份以来，受疫情等因素影响，保持投资平稳增长面临一些压力，但总的看，当前稳投资工作具备不少有利条件。”国家发展改革委投资司司长欧鸿说。

欧鸿介绍，今年专项债券安排3.65万亿元，加上去年四季度发行的约1.2万亿元，将对今年投资增长形成重要支撑。投资增长点较多，基础设施补短板、发展新兴产业等方面仍有较大投资空间。各地方、各方面稳投资工作积极性高、力度大，“十四五”规划纲要确定的102项重大工程项目有力有序推进。

“预计一季度投资将保持平稳增长。”欧鸿说。

扩大有效投资，是稳增长和推动高质量发展的重要抓手。欧鸿表示，下一步将聚焦重点领域，适度超前开展基础设施投资，强化资金要素保障，指导督促地方加快专项债券项目建设进度。同时，加快推进项目实施，激发社会投资活力，努力保持投资持续平稳增长。

交通基础设施建设是拉动投资的重要增长极。国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，将继续紧盯重大项目建设，超前做好重大项目谋划储备，完善重大项目推进机制，全力做好交通领域扩大有效投资工作。

积极扩大制造业、民生等领域有效投资

今年前2个月，制造业投资同比增长20.9%，对全社会投资增长的贡献度达60%左右，已经成为稳投资、稳经济的重要支撑。

“当前世界局势复杂演变，国内疫情近期多发，有些突发因素超出预期，对产业链供应链稳定构成挑战，给制造业投资保持良好势头带来压力。”国家发展改革委产业司副司长霍福鹏说。

霍福鹏表示，下一步，将推动已出台政策措施落实到位，研究储备新的政策预案，积极扩大制造业有效投资，充分发挥制造业投资对稳定经济增长的支撑作用。

统计数据显示，今年1至2月份，教育、卫生投资分别增长19.8%和29.3%，民生领域投资保持增长态势。

国家发展改革委社会司副司长孙志诚表示，将指导地方统筹用好地方财政资金、地方政府专项债等多种资金渠道，加大民生领域投入。同时，把民生保障目标、项目建设与评估督导有机结合，确保相关项目如期开工、及时完工，尽快形成实物工作量。

近期本土疫情多点频发，保持和加大医疗卫生领域投入力度至关重要。

“总体来看，‘十四五’中央预算内投资对医疗卫生领域的支持力度要明显大于‘十三五’，向疫情防控救治、优质医疗资源扩容、中医药振兴发展等群众期盼的重大工程倾斜。”孙志诚说。

今年以来，在地缘冲突、世纪疫情等多重因素推动下，国际粮食价格持续走高。国家发展改革委农经司副司长李明传表示，今年，将聚焦耕地保护利用、农业科技创新和绿色发展等重点任务，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件，提高综合生产能力，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。

积极吸引并撬动民间投资

民间投资是推动经济发展、稳定整体投资、扩大社会就业的重要力量。去年，民间投资占整体投资的比重为56.5%。

欧鸿表示，下一步，将持续改善民间投资条件，研究出台新形势下进一步调动民间投资积极性的政策措施，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，激发民间投资活力。深化经济体制改革，支持民间投资参与102项重大工程等建设。推动合理降低民营企业运营成本。

同时，盘活国有存量资产，吸引民间投资参与；创新投融资方式，丰富民间投资融资渠道，支持民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金，提高直接融资水平和再投资能力。

“民间投资在新型基础设施建设中具有重要意义。”国家发展改革委高技术司副司长孙伟说，将进一步放宽准入领域、降低投资门槛，支持企业在新型基础设施领域，开展技术创新和商业模式创新，培育经济社会发展新动能。

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