黄盛 、李璐颖、张超

消费、理财、办贷款……金融与大众的日常生活息息相关，关系着人民群众的生活质量。去年下半年以来，网友通过人民网“领导留言板”对当下的金融机构服务建设建言献策，包括超前消费类金融产品、大学生贷款、银行卡预留手机号、提前还贷等民生话题。

“建议规范银行卡预留手机号”“建议简化异地提前还款流程”“建议从严监管面向大学生推出的贷款类产品”……

对此，银保监会对人民网网友关切做出了回应，表示将持续督促银行保险机构在符合风险防控要求的基础上，探索简便易行，符合群众金融需求的服务模式，加快技术革新和系统升级进度，积极推动各项业务和服务方式更加便利消费者，不断提升金融服务便民化水平。

融合线上线下模式

便利金融服务方式

有网友在人民网“领导留言板”留言称，自己办理的“商业银行+公积金贷款”组合贷款在提前还款时，需要每次到银行网点现场办理才行，建议银行可以开通过网上办理提前还款业务。

银保监会对此回复表示，对于线下申请和审批的个人贷款，如公积金贷款、住房贷款等业务，部分银行已支持线上办理贷款提前还款业务。但目前也有部分银行尚未实现线上提前还款。

银保监会表示，未实现线上提前还款原因主要包括三类：一是银行在与客户签订的贷款合同中，有关于提前还款的相关规定，对于提前还款的方式需按照合同约定执行；二是根据《贷款通则》第三十二条，“借款人提前归还贷款，应当与贷款人协商”，银行需要根据资产和负债期限匹配、全行贷款规模稳定性等管理要求对提前还款申请进行审批，并就相关还款时间、还款意愿、资金情况等安排与提前还款客户充分沟通；三是部分银行系统改造尚未完成，暂时无法支持相关功能。

银保监会进一步表示，将持续督促银行结合实际，探索符合群众金融需求的服务模式，不断提升金融服务便民化、品质化水平。

围绕金融服务便民化，也有网友留言表示，对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，被要求预留本人实名登记的手机号码。但若客户预留非本人实名登记的手机号码，一经发现，银行金融机构有权停用该银行卡，待客户更新本人实名登记的手机号码再恢复使用。但如果60岁以上或文化水平较低老年人不适应，对手机和短信验证码的掌控力不够，担心会财产受损，因而想留子女的手机号怎么办？

对此，银保监会回复说，2021年12月，银保监会印发《关于优化银行开户服务 切实解决群众“办卡难”和小微企业“开户难”的通知》，要求银行应结合各地风险防控形势，合理设置辅助身份证明材料适用范围和条件，充分考虑不同群体实际现状，不得“一刀切”要求额外提供证明材料，保障消费者受尊重权。

从严监管金融产品

更好防范产品风险

有网友在人民网“领导留言板”留言表示，当前一些消费类金融产品缺乏制约因素，给申请人的家属及连带债权人造成了极大困扰。例如：配偶申请了信用卡，花呗，借呗等金融产品，当事人使用时，另一半无从知情，但在当事人进行了超限和超额消费后，另一半却要承担偿还责任。该网友建议对此类无限度的消费产品加强监管。

对此，银保监会回复表示，银保监会持续完善商业银行、消费金融公司、小贷公司等行业监管规制，完善对消费类金融产品的监管规则，并严格督促相关机构依法合规开展信用卡等个人消费贷款业务。

据悉，《民法典》“第五编婚姻家庭”第一千零六十四条规定夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。因此，对于超出家庭日常生活所需的债务，未经夫妻双方共同意思表示，不属于夫妻共同债务，不应由夫妻双方共同偿还。银保监会进一步表示，将在现行法律框架内，不断完善关于消费类金融产品的监管要求，更好防范个人消费信贷产品风险，更好服务人民群众合理消费需求。

加强对贷款类产品的监管也备受网友关注。有网友在人民网“领导留言板”留言说，贷款中介机构使用具有诱导性质的宣传话语向大学生和家长进行推广，是否涉嫌过度包装、美化贷款产品，是否向国家相关监管机构备案？该网友希望可以从严监管针对大学生的贷款产品。

银保监会对此表示，高度重视规范面向大学生群体的贷款等金融产品，在明确校园贷准入机构范围，加强持牌金融机构消费贷款业务监督管理，提高校园贷业务门槛，加大违法违规问题的整改和查处力度，加强在校学生教育、引导和帮扶力度。大力开展金融知识普及教育，切实提高学生金融安全防范意识等方面，进一步完善校园网贷监管规则，努力做到早防范、早教育、早发现、早处置。

研究数据监管政策

保障客户合法权益

贷款平台上的个人信息安全，一直是社会各界关注的重点。有网友在人民网“领导留言板”留言表示，每天手机都会收到各种App发送的贷款信息，希望能够规范贷款平台以及保护个人信息隐私。

对此，银保监会回复该网友说，为落实国家《数据安全法》和《个人信息保护法》，银保监会正在研究制订银行保险机构数据安全监管政策，进一步加强银行保险机构客户信息保护的监管。此外，为加强网络小额贷款公司业务监管，保障客户合法权益，银保监会正在会同有关部门研究制订网络小额贷款公司监管办法。

据悉，为规范商业银行互联网贷款业务行为，2020年7月，银保监会颁布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（2020年9号主席令），针对保护借款人数据安全、维护消费者合法权益，提出了相应监管要求。如第10条规定，商业银行应当建立健全借款人权益保护机制，完善消费者权益保护内部考核体系，切实承担借款人数据保护的主体责任，加强借款人隐私数据保护。

为加强小额贷款公司监督管理，规范经营行为、防范化解风险，银保监会还在2020年9月发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》，明确规定小额贷款公司应当妥善保管依法获取的客户信息，不得未经授权或者同意收集、存储、使用客户信息，不得非法买卖或者泄露客户信息。

(责编：罗知之、高雷)