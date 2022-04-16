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市场监管总局：高标准农田建设通则发布 将分区域设置建设标准

2022年04月16日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（标准委）批准发布《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）（以下简称《通则》），并将于2022年10月1日起正式实施。据了解，这是该标准自2014年发布后第一次修订。

据了解，新修订的《通则》弥补了原版在实际应用中部分指标设置不合理等不足，是新时期统一高标准农田建设标准，实现农田建设项目科学规范管理的客观需要，对进一步规范高标准农田建设行为，提升高标准农田建设质量具有重要意义。

新修订的《通则》弥补了原版在实际应用中部分指标设置不合理等不足，是新时期统一高标准农田建设标准，实现农田建设项目科学规范管理的客观需要，对进一步规范高标准农田建设行为，提升高标准农田建设质量具有重要意义。

《通则》的突出亮点是分区域设置建设标准。充分考虑与《全国高标准农田建设规划（2021年—2030年）》的有效衔接，区分不同建设目标、重点、能力和条件，将全国划分为东北区、黄淮海区、长江中下游区、东南区、西南区、西北区和青藏区七个区域，因地制宜制定高标准农田基础设施建设标准和农田地力标准参考值。《通则》还规定了各省粮食综合生产能力指标，确保到2030年建成12亿亩高标准农田，加上改造提升已建的高标准农田，能够稳定保障1.3万亿斤以上粮食产能，守住国家粮食安全底线。

《通则》具有统筹设施建设与地力提升、突出科学适用性、提升标准可操作性的鲜明特征。在修订设施建设指标的同时，着重补充完善了地力提升相关指标，按建设内容详细划分具体工程类别，每一类别详细制定建设标准，既确保地方开展各类工程建设都能有所参照，也为各地开展耕地质量提升建设提供有效技术参考。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局（标准委）将会同农业农村部结合《通则》的发布实施，做好标准宣贯和培训，为新时期加强高标准农田建设与管理，实施藏粮于地、藏粮于技战略，切实保障国家粮食安全打下坚实基础。

(责编：罗知之、高雷)

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