央视网消息：习近平总书记指出：“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”

自古以来，浩瀚又神秘的宇宙仿佛有一种魔力，吸引着古往今来的中国人去探索、去追寻。那些古老的诗词穿过茫茫岁月，被今天的我们重新编织成歌，一梦一诺一征程，且吟且行且乘风。央视网特别策划时政微视频《中国式浪漫：古诗词中的航天梦》，用“史上最强作词天团”的诗篇，吟唱一场“错位时空”的浪漫。

总监制丨骆红秉

监 制丨魏驱虎

制片人丨王敬东

策 划丨李夏

制 作丨李夏 吕媛媛

视 觉丨宋昱辰

主题曲丨中国飞天梦版《错位时空》

作 词丨王若怡 杨小淼

作 曲丨张博文

演 唱丨小石头和孩子们（王可儿 师葭希 韩甜甜 王一菲 陈彦心 石尚 周晨昊 许海贝 韩依霖）

原 唱丨艾辰

出 品丨中央广播电视总台央视网

(责编：徐婵、赵欣悦)