据中国载人航天工程办公室消息，执行天舟四号货运飞船发射任务的长征七号遥五运载火箭已完成出厂前所有研制工作，4月11日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥五运载火箭将与先期已运抵的天舟四号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。目前，发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展各项任务准备。

记者 杨涛：我现在在文昌航天发射场的2号发射塔架下面。作为我国空间站建造阶段的首次任务，天舟四号飞行任务预计将于下个月在这里实施。现在相关的准备情况怎么样？

西昌卫星发射中心总工程师 钟文安：文昌航天发射场今年将实施四次发射任务，目前正在进行天舟四号货运飞船的发射准备，计划5月中上旬发射。

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