英雄归来|【创意手绘】打卡下班，回地球！
2022年04月17日16:36 | 来源：新华网
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“太空出差三人组”2021.10.16-2022.4.16出差6个月，我们和航天英雄共同经历了哪些太空独家记忆？下班，回地球了是什么感觉？航天英雄摘星归来，让我们一起转发回顾共同的太空记忆，欢迎英雄回家！
策划：钱彤 周红军
监制：朱永磊 邱小敏
执行策划：李由 樊珊珊
文案：袁晗
手绘：杨宽 程媛媛
专家联络：徐可
实习生：张博识 张译丹
新华网新闻中心出品
(责编：宋心蕊、岳弘彬)
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