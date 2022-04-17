“太空出差三人组”2021.10.16-2022.4.16出差6个月，我们和航天英雄共同经历了哪些太空独家记忆？下班，回地球了是什么感觉？航天英雄摘星归来，让我们一起转发回顾共同的太空记忆，欢迎英雄回家！

策划：钱彤 周红军

监制：朱永磊 邱小敏

执行策划：李由 樊珊珊

文案：袁晗

手绘：杨宽 程媛媛

专家联络：徐可

实习生：张博识 张译丹

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(责编：宋心蕊、岳弘彬)