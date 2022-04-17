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英雄归来|【创意手绘】打卡下班，回地球！

2022年04月17日16:36 | 来源：新华网
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　　“太空出差三人组”2021.10.16-2022.4.16出差6个月，我们和航天英雄共同经历了哪些太空独家记忆？下班，回地球了是什么感觉？航天英雄摘星归来，让我们一起转发回顾共同的太空记忆，欢迎英雄回家！

　　策划：钱彤 周红军

　　监制：朱永磊 邱小敏

　　执行策划：李由 樊珊珊

　　文案：袁晗

　　手绘：杨宽 程媛媛

　　专家联络：徐可

　　实习生：张博识 张译丹

　　新华网新闻中心出品

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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