刚刚公布，6次任务！
2022年04月17日18:14 | 来源：新华社
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今天（4月17日）下午3时，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。
中国载人航天工程办公室主任郝淳表示，根据任务计划安排，2022年将实施6次飞行任务，完成我国空间站在轨建造。6次任务分别为：
5月发射天舟四号货运飞船；
6月发射神舟十四号载人飞船，3名航天员进驻核心舱并在轨驻留6个月；
7月发射空间站问天实验舱，与天和核心舱对接；
10月发射梦天实验舱与核心舱对接，之后空间站三舱形成“T”字基本构型，完成中国空间站在轨建造；
随后将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，神舟十五号飞行乘组由3名航天员组成，与神舟十四号航天员在轨轮换后，在轨驻留6个月。
来源：央视新闻（记者：李宁、都昕竹）
监制：周年钧
编辑：李永锡、王宜玄
实习：张星冉、李一凡、周汀兰
(责编：岳弘彬、牛镛)
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