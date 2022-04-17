你看到他们微笑的样子、挥手的样子，你想像他们摘星的样子、追梦的样子。

你却鲜少知道他们承担的风险，忍受的煎熬……

万众瞩目的返回途中，航天员经历了什么？

牧宇耕星的征程背后，航天人付出了什么？

中国人在璀璨星河中

建设着人类的太空家园

面对重重艰险 无畏前行

去探索浩渺的宇宙

拓展人类命运的前路

在这条道路上

三位航天员回来了

中国人 正在出发

出品人：孙志平

策划：张平锋

统筹：李国利

制片人：李姝莛

导演：何城 孙雨萱

记者：李姝莛 张博令 李恒毅 张斌 邹俭朴

剪辑：夏成刚

报道员：孔祥鹏 王瑞林

艺术指导：夏勇

鸣谢：

中国载人航天工程办公室

酒泉卫星发射中心东风电视台

联合制作

腾讯新闻小写工作室

新华社音视频部

新华社解放军分社

新华每日电讯

(责编：岳弘彬、牛镛)