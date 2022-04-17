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神舟十三号飞行任务微纪录片《圆梦星空》

2022年04月17日20:39 | 来源：新华社
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2022年4月16日9时56分，在太空遨游半年的神舟十三号飞船在东风着陆场平安降落，太空“出差”的3名航天员翟志刚、王亚平、叶光富安全顺利出舱，重回地球的怀抱。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中国人不懈追求的航天梦。

离开地球的日子里，神舟十三号创造了一项又一项新的航天纪录：神舟飞船首次太空径向交会对接、中国人连续在轨飞行时长新纪录、中国女性首次出舱活动、中国人首次在太空过春节、神舟飞船首次快速返回……

从聆听太空里“东方红”的旋律，到建设中国人自己的空间站，再到航天员长时间在轨驻留，中国航天的每一步，都体现了国家发展与技术进步。

神舟凯旋之时，标志着中国空间站关键技术验证阶段的最后一次飞行任务、也是第6次飞行任务取得圆满成功，同时也顺势拉开了中国空间站建造阶段的大幕。

仰望浩瀚星空，深邃的幕布上闪烁着一颗颗“中国星”，“天宫”、“嫦娥”、“天问”……千百年来神话传说中的梦想逐一照进现实。

中国航天，又站在了一个新的起点。

出品人：孙志平、李学勇、于长洪

监制：樊华、张平锋、丁增义、李砺寒

统筹：李杰、李国利、张旭东

编导：田甜

记者：邹俭朴、张扬、马原驰、赵世通、李桢宇、麦凌寒、宋育泽、王雪冰、郭中正、贺书琛、叶紫嫣、连振、邓浩然

报道员：王瑞林 刘向峰 王衡 张杰

剪辑：邓浩然

配音：王帅龙

鸣谢:中国载人航天工程办公室

新华社音视频部

新华社解放军分社

新华社内蒙古分社

联合出品

(责编：袁勃、牛镛)

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