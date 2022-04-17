我国已突破并掌握空间站建造关键技术

中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办举行的新闻发布会上介绍，通过空间站关键技术验证阶段任务，我们全面突破并掌握了空间站建造的关键技术，完善了任务的组织指挥体系，初步建立了有中国特色的载人航天运营管理体系，取得了高水平的空间科学研究成果和显著的综合效益。

2022年我国将完成中国空间站的在轨建造

中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办举行的新闻发布会上介绍，根据任务安排，2022年我国将完成中国空间站的在轨建造，共计划实施6次飞行任务，这6次任务分别是：5月发射天舟四号货运飞船；6月发射神舟十四号载人飞船，神舟十四号载人飞船乘组也是由三名航天员组成，他们也将在轨驻留6个月时间；7月发射空间站问天实验舱；10月发射空间站梦天实验舱，至此，包括天和核心舱在内的空间站三个舱段将形成“T”字基本构型，完成中国空间站的在轨建造；之后还将实施天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船发射任务。

我国新一代载人飞船可搭载7名航天员

中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办新闻发布会上表示，我国将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船，其中，新一代载人运载火箭和新一代载人飞船的返回舱都能实现可重复使用。新一代载人飞船综合能力将得到大幅提升，可搭载7名航天员。同时，正在考虑研发空间站的扩展舱段。

明年计划发射我国首个大型空间巡天望远镜

中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办新闻发布会上介绍，空间站应用与发展阶段还将利用空间站舱内安排的科学实验柜和舱外大型载荷设施，开展更大规模的空间研究实验和新技术试验。主要涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、航天新技术等众多领域。特别是明年计划发射我国首个大型空间巡天望远镜，开展广域巡天观测，将开展前沿科学研究，有望取得一批新成果。

中国载人航天将会从近地空间走向地月空间

中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办新闻发布会上表示，纵观世界载人航天事业发展历程，月球一直是载人航天走向深空的一块热土，中国载人航天也将会从近地空间走向地月空间，进而迈向深空。在进行空间站研制建设的同时，我们也开展了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证。他说：“我相信，在不远的将来，中华民族千年来嫦娥奔月、蟾宫折桂的神话梦想将会成为现实。”

记者：张泉、宋晨、李国利

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