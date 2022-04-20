本报记者 杜海涛

习近平总书记指出：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”“中国将挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。”

今年以来，各地区各部门面对更趋严峻复杂的外部环境，扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展，稳规模、提质量、促创新，持续释放政策红利，不断拓展对外经贸合作空间。

海关数据显示，今年一季度，我国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。一季度，我国外贸进出口延续增长势头，连续7个季度保持了同比正增长，实现了“开局稳”。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，这充分体现了我国外贸韧性强、潜力大的特点，实现外贸稳定增长仍具有坚实的基础。

助企纾困政策持续发力，外贸市场主体保持发展韧性

4月8日，山东龙口三元铝材有限公司的出口装运车间里一片繁忙，一批18吨铝合金拉环材正在装车，办结海关监管通关手续后，将发往越南市场。“我们现在享受出口零暂定税率，积极开拓欧洲和东南亚市场，出口量稳步上升。”公司总经理杜文斌说。

一季度，青岛海关辖区暂定税率商品出口货值明显增长。其中，“厚度小于0.28毫米的铝合金制矩形铝板片带”享受出口零暂定税率，出口货值同比增长1.2倍。

今年以来，各地区各部门助企纾困政策持续发力，外贸市场主体保持较强的发展韧性。随着减税降费、加强金融支持、持续优化营商环境、加大能源和原材料保供稳价力度等一系列政策措施持续发力，有力支持了各类市场主体的发展。特别是做好跨周期调节，扶持中小微外贸企业保订单、稳预期，政策效果持续显现，进一步激发了外贸市场主体的活力。

海关数据显示，一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量43.2万家，同比增加5.7%，其中民营企业进出口4.52万亿元，增长14.1%，占比达到48%，同比提升1.4个百分点。同期，外商投资企业进出口3.38万亿元，增长5.8%；国有企业进出口1.5万亿元，增长14.5%。

“作为外贸新业态，跨境电商展现出强劲发展活力，在稳住外贸外资基本盘、推动贸易高质量发展方面发挥了重要作用。”李魁文介绍，今年2月，随着内蒙古鄂尔多斯等27个城市和地区获批设立跨境电商综合试验区，我国跨境电商综合试验区的数量已达到132个。一季度，我国跨境电商进出口4345亿元，其中出口3104亿元，进口1241亿元。

与主要贸易伙伴进出口均实现增长，与“一带一路”沿线国家贸易往来日益紧密

近日，一列满载着机械设备、办公用品、化工材料、生活用品的国际班列，从中哈（连云港）物流合作基地出发，经由霍尔果斯口岸出境，驶向“一带一路”沿线国家。今年一季度，江苏省对“一带一路”沿线国家进出口3356.4亿元，增长17.5%，占江苏省进出口总值的26.1%。

4月13日，一列满载运动器材、服装等货品的中欧班列长安号从西安国际港缓缓开出。“今年一季度，长安号共开行790列，开行量、重箱率、货运量等指标稳居全国前列。”据西安自贸港建设运营有限公司负责人介绍，新线路增加了物流覆盖面，将为相关企业开辟新的国际贸易市场。

“世界经济整体仍呈复苏态势，国际市场对我国产品需求增长。”李魁文介绍，一季度，东盟成为我国第一大贸易伙伴。

一季度，我国与主要贸易伙伴进出口均实现增长。其中，我国与东盟、欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.35万亿、1.31万亿、1.18万亿、5741.8亿和5710.3亿元，分别增长8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）贸易伙伴进出口分别增长16.7%、6.9%。

分析我国与东盟进出口增长的主要原因，李魁文表示，RCEP正式生效，新的制度红利进一步密切中国与东盟经贸往来，助力中国与东盟经贸发展。

此外，互联互通持续为贸易往来提供了增长动力。西部陆海新通道实现了我国西部与东盟国家的紧密相连，有力保障了双方经贸往来畅通。一季度，西部陆海新通道铁海联运班列发送集装箱货物17万标箱，同比增加了56.5%。

数据显示，自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来日益紧密。今年一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口2.93万亿元，同比增长16.7%。我国与“一带一路”沿线国家进出口值占我国外贸进出口总值的31.1%，比重比2021年提高1.4个百分点，与2013年相比提高6.1个百分点。

持续优化营商环境，推动外贸保稳提质

3月31日，广东佛山市顺德区今桥首饰有限公司一批黄金装饰首饰经香港顺利通过海关监管出口日本。由于拥有RCEP原产地证书，这批货物入境日本后可享受关税减免，这是RCEP实施以来该公司第二十三批享惠货物。

一季度，经广州海关认定的经核准出口商共开具出口RCEP国家的原产地自主声明117份，货值超4832.2万元。

外贸实现平稳开局，但仍然面临不少困难和压力。从需求侧看，全球新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济复苏动力不足，外需市场存在很大不确定性。从供给侧看，能源、原材料供应仍然偏紧。进一步推动外贸提质增效，需要各方密切配合，多措并举持续发力。

4月13日召开的国务院常务会议提出，“持续优化外贸营商环境”“提高出口货物退运通关效率”“对守信企业在通关、退税等方面予以更多便利”，一系列稳外贸举措加快落地。

“尽管当前国内外环境复杂性不确定性超出预期，但我国经济韧性强、长期向好的基本面没有变，外贸稳中提质的发展趋势没有改变。”李魁文说，“我们在正视困难挑战的同时，也要坚定稳住外贸基本盘的信心。”

展望全年，相关部门将持续优化口岸营商环境，不断激发外贸市场主体活力，推动外贸实现保稳提质。

海关总署相关负责人表示，将进一步深化国际贸易“单一窗口”建设，创新“外贸+金融”“外贸+物流”服务，扩大航空物流公共信息平台试点范围。积极推动RCEP原产地规则和关税减让落地生效。继续积极推动与相关国家和地区实现“经认证的经营者”（AEO）互认，促进贸易便利。

据介绍，AEO制度是世界海关组织倡导的，由各国海关对守法信用企业进行认证认可。相关企业的出口货物，能直接享受当地海关实施的通关便利措施，从而降低贸易成本。截至目前，中国海关已与欧盟、新加坡等22个经济体签署AEO互认协议，覆盖48个国家（地区），互认国家（地区）数量居全球首位。

此外，海关总署将会同相关部门积极推动口岸升级改造，推进物流一体化改革，助力打通供应链堵点。支持跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态发展，支持出口产品标准对接、质量提升，推动相关企业优化结构、培育品牌，增加产品附加值和国际竞争力。

专家表示，充分利用两个市场两种资源，不断拓展对外经贸合作，以高水平开放促进深层次改革，推动外贸高质量发展，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)