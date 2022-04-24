本报记者 万秀斌 程 焕 苏 滨 陈隽逸

2020年底，贵州66个贫困县、923万贫困人口，全部摘帽，全部脱贫，如期打赢脱贫攻坚战。

2021年2月，习近平总书记在贵州考察调研时强调，坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，在新时代西部大开发上闯新路，在乡村振兴上开新局，在实施数字经济战略上抢新机，在生态文明建设上出新绩。2022年1月，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，支持贵州努力开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来，在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献更大力量。

打赢脱贫攻坚战，不易。来之不易的脱贫攻坚成果如何巩固住、拓展好？面对这一新的重大任务，贵州怎么干？

畅通开放通道，在新时代西部大开发上闯新路

3月18日，汽笛长鸣，一列装载轮胎、电子设备等货品，共计35个大柜的列车从贵阳始发，2天后抵达广东深圳，再通过海运销往海外。

这是“贵阳改貌—深圳平湖南”测试货运列车，也是继贵州至湛江港双向货运列车成功开行后，又一黔粤测试班列。

“瞄准珠三角、长三角，贵州正在畅通黔粤主通道，使用好北翼中欧班列、乌江航道，建设好南翼西部陆海新通道，布局完善多渠道多手段多层次的物流网络，构建起‘一主两翼多辅’的开放通道新格局，助力打造内陆开放型经济试验区升级版。”贵州省商务厅相关负责同志表示。

去年11月18日，一列直达中欧班列从贵阳驶出，标志贵州开行中欧班列实现“零突破”。而随着乌江全线复航，黔货出山、通江达海更加畅通。

“通四川、重庆，达湖北、上海，地处贵州腹地的开阳港，是全省水运大通道北入长江的门户，年货物吞吐量420万吨。”贵州省开阳县地方海事处处长段平介绍，港口计划新建4个作业区，助力贵州融入“一带一路”及西部陆海新通道建设。

既要大胆闯，又要主动改。贵州坚持发挥改革先导作用，解决深层次体制机制问题，激发市场主体活力，为推进西部大开发形成新格局探索路径。

“按照市场化、专业化要求，贵州相继组建盘江煤电、磷化集团等8家大型国企。通过整合重组，企业主责主业更清晰，产业布局更优化，资源配置更合理，盈利能力持续向好。”贵州省国资委党委委员、副主任方东介绍，通过国企改革三年行动，解决了长期困扰企业能上不能下、能进不能出、能增不能减的问题，市场活力进一步释放。

“过去10年，在党中央坚强领导和各方面大力支持下，贵州创造了发展速度最快、群众得实惠最多的10年。”贵州省委主要负责同志表示，下一步，将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，在新时代西部大开发上闯新路，努力实现“年年有成效、5年大突破、10年上台阶”的目标。

发展特色产业，在乡村振兴上开新局

走进石阡县龙塘镇大屯村，连片翠绿的茶园跃入眼帘。“茶树变成‘摇钱树’，抱团发展的模式走对了！”大屯村党支部书记周绍军说，由党支部牵头成立茶叶合作社，带动周边7个村子发展2.3万多亩茶园，大屯村如今人均年收入达1.1万元，村级集体经济超过500万元。

“以乡村产业振兴为重点，推动乡村人才、文化、生态、组织等全面振兴。”贵州省政府主要负责同志表示，将认真落实党中央和国务院决策部署，把贵州打造成为巩固拓展脱贫攻坚成果样板区，走具有贵州特色的乡村振兴之路。

赫章县兴发乡中营村偏远闭塞，平均海拔超过2000米。从2016年开始，依托韭菜坪景区开发，老乡们从乡村旅游中找到了脱贫致富门路。中营村这个曾经的贫困村如今人均年收入已达2万元。

近年来，贵州持续开展农村人才队伍建设行动，培养了一大批农业科技人才和懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队。脱贫攻坚取得全面胜利后，贵州持续选派3.2万名第一书记和驻村干部，组建1万支工作队开展驻村帮扶，实现脱贫村等“五类村”全覆盖。

“现在不光卖鲜果，还开发特色零食、化妆品和有机肥等产品。”依托良好的自然条件，册亨县糯米蕉种植面积几年间从6000亩发展到近10万亩，为3.7万多名农户打开致富大门。册亨县副县长欧阳川介绍，该县形成了一二三产融合发展的格局。

立足资源禀赋和市场需求，贵州因地制宜培育12个农业特色优势产业，茶叶、辣椒、刺梨种植面积全国领先；同时下大力气延伸农业产业链，农产品加工转化率达55%。

推进深度融合，在实施数字经济战略上抢新机

“每天看看手机，动动手指，大棚里的温度、湿度、酸碱度等立马掌握，还能根据数据得到管护建议。”铜仁市万山区高楼坪乡高丰农业羊肚菌基地内，负责人蔡芹正使用智慧农业系统查看羊肚菌长势。

近年来，贵州大数据与实体经济融合发展的步伐日益加快。

“通过引入大数据，从一根丝到一匹布，整个生产环节都能精准把控，全流程信息化、数据化生产。”贵安新区恒力（贵阳）产业园总经理吴国良介绍，“现在上了3条生产线，管着倍捻机、织布机等6000多台设备，正全部开足马力生产。”

在贵州中铝铝业有限公司指挥大厅，一系列设备运行数据实时显示，这是采用物联网技术建成的监测平台，生产过程实现可视化和自动化。

依托“千企改造”和“万企融合”等工程，推进“贵州大数据试验田+东部数字经济创新探索”“贵州算力网络枢纽+东部算力资源需求”“贵州云服务基地+东部云服务市场”等模式，贵州奋力在实施数字经济战略上抢新机。2021年，贵州数字经济占比达34%，增速连续6年位居全国前列。

“我们将强化科技创新支撑，激活数据要素潜能，持续用大数据赋能实体经济，努力建设‘数字经济发展创新区’，不断推进传统产业提质升级，为贵州经济社会高质量发展赋能。”贵州省工业和信息化厅有关负责同志表示。

坚持绿色发展，在生态文明建设上出新绩

贵阳市南明河岸，一只白鹭翩然飞起。岸边步道上，市民纷纷掏出手机，拍下美妙一瞬。

今年3月18日，中央第二生态环境保护督察组反馈指出，近年来贵州推进草海、南明河等综合整治，生态环境保护取得较大进展，但一些流域、区域生态环境问题还比较突出。

针对反馈的问题，贵州省委主要负责同志表示，优良生态环境是贵州最大的发展优势和竞争优势，将坚决扛起抓整改的政治责任，更加强化长江和珠江流域水源涵养地的“上游责任”，推进生态文明建设先行区创新实践。

守好生态与发展两条底线，贵州坚持生态优先、绿色发展，做好绿水青山就是金山银山这篇大文章。

森林覆盖率达62.12%，主要河流出境断面水质优良率保持100%，规模以上工业企业单位增加值能耗同比下降7.4%，绿色经济占比达45%……2021年，贵州生态答卷成绩亮眼。“我们将持续巩固生态优势，深入践行绿水青山就是金山银山理念，坚决守牢两条底线，持之以恒推进生态文明建设，让贵州发展的绿色底色更加鲜明。”贵州省生态环境厅相关负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 01 版）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)