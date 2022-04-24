原标题：《快手创新与知识产权白皮书》发布：平等普惠，科技创新助力数字中国

当今，音视频与5G、人工智能等技术协同发展，成为新一代信息技术的重要发展方向。在“426世界知识产权日”到来之际，4月22日，音视频创新知识产权研讨会在中国信息通信研究院召开。中国信息通信研究院以及快手、腾讯、阿里、华为、小米等行业专家共同出席本次会议。

会上，快手正式发布《快手创新与知识产权白皮书》（以下简称《白皮书》），全面展现快手在“平等普惠、真实向善”价值观的指导下，在科技创新、知识产权保护等领域取得的显著成果与突破性进展。

经过多年实践经验，快手探索了“一体两翼”的科技创新与知识产权保护发展格局，即以研发创新为核心，以专利标准布局和创新激励机制为支撑，构建起科技创新与知识产权保护体系。

快手科技高级副总裁于冰表示，快手积累了7000多件国内外专利，覆盖从视频推荐系统、基础设施、音视频处理、多媒体理解、计算机视觉和图形学等方面，下一步快手希望能够进一步把相关技术和知识产权跟行业进行分享和交流，切实解决核心技术的“卡脖子”问题。

持续加大研发投入，强化科技创新核心

伴随创新及知识产权的重要性上升至国家战略高度，近年来，我国持续向知识产权强国迈进。在此背景下，一大批中国科技企业在创新领域持续突破，加速驱动经济和社会发展，助力我国知识产权强国建设。

这其中，被评为“国家知识产权优势企业”“北京市知识产权示范单位”“中关村知识产权领军企业”的快手，多年来持续加大研发投入，增强创新能力，完善知识产权保护体系，推动技术创新和转化应用，服务用户、行业和社会，成为在知识产权领域取得显著成果的领先企业之一。

《白皮书》数据显示，快手在研发层面的投入由2019年的29亿元、2020年的65亿元，增加至2021年的150亿元。在持续加大研发投入的保障下，快手构建起“一体两翼”的科技创新与知识产权保护发展格局。

“一体”即是以研发创新为核心，目前快手已取得一系列科技创新成果。一是快手持续专注底层科技创新自研芯片，加速在芯片研发领域的新突破。《白皮书》显示，快手研发面向超大规模音视频业务的智能视频处理芯片和面向个性化智能推荐系统的高带宽大存储通用计算与人工智能芯片。同时，快手也研发了强大、高效的计算系统，包括CPU、GPU、FPGA、ASIC的部署云平台和云端一体统一部署框架。

二是快手通过科技创新赋能高质量文化内容生产。目前，快手致力于为用户提供清晰、流畅的音视频体验，打造高沉浸交互体验。同时快手利用人工智能技术，推出了人像美化功能、影音特效功能和数字虚拟人等多种创作工具，赋能创意创作，增强人机交互体验。

例如，2021年“双11”期间，快手打造的数字虚拟主播“关小芳”带来直播首秀，既丰富了主播带货形式，也增强了直播间的趣味性。而在今年的两会期间，快手与最高人民检察院共同打造的虚拟检察官发布了《最高检工作报告》，科技感十足，是政府工作面向大众传播的有益尝试与创新。

专利标准布局+创新激励机制，构建知识产权保护体系

在“一体”之外，快手还以专利标准布局和创新激励机制“两翼”为支撑，促进创新，构建知识产权保护体系。

具体而言，在专利标准方面，一是快手全面布局标准化工作，积极参与并引领国际视频编解码标准。快手自2018年起积极而高效地参与H.266/VVC国际视频编解码标准的制定，累计被采纳的核心技术提案位居世界前列。同时快手还积极参与了中国第三代视频解码标准AVS3的制定，是该标准的主要贡献公司之一。

二是快手积极搭建专利体系，推动技术创新和转化应用。目前，快手专利申请在全球形成了多层次、多样化的布局形态。

《白皮书》显示，截至2021年12月31日，快手共申请7321件国内外专利，其中已被授权专利数量2116件。2022年1月，世界主要视频编解码技术专利池Access Advance宣布，包括快手科技在内的28家公司首批加入该专利池。

在创新激励机制方面，快手秉承平等普惠的价值观，推出了两大机制，即针对广大普通用户的“原创激励机制”和针对中小微企业、个体经营者的“原创品牌保护机制”，尊重每一位用户的知识产权，让原创者共享创新成果。

其中，针对广大普通用户，快手推出了多项原创激励机制，扶持和激励内容创作者生产优质的原创内容。例如，在短剧生态方面，快手于2020年12月推出“星芒计划”，为一批优质短剧提供现金激励和流量扶持，上线近一年间，创作者增速高达32%，短剧创作者总收入超过10亿元。

同时在音乐生态方面，快手通过科学合理的报酬分配机制，激励原创音乐人专注内容创作，助力数字音乐产业繁荣发展。《白皮书》显示，2020年，快手推出“亿元激励计划”，根据歌曲的使用量来向版权方结算。截至2021年第三季度，版权公司结算金额相比前一年同比增长3590%、相比第二季度环比增长157%。

除了对创作者的知识产权保护机制外，快手也十分重视中小微企业和个体经营者的品牌保护，建立了系统的知识产权保护和品牌建设工作机制。《白皮书》显示，2020年，快手电商保护优质原创设计、创新品牌超过1000个，100%主动审核品牌商品并提供保护。同步“线上+线下”的重拳打假，识别售假线索超过24万条，联动公检司法查案16起，涉案金额超过8000万元。

此外，快手在版权内容保护方面同样成效显著。《白皮书》数据显示，今年冬奥会期间，通过快手五个监测维权板块，共发现侵权链接69172条，下线69103条，下线率99.9%，全面贯彻中宣部发布的北京冬奥会“版权守护计划”。除此以外，快手还严厉打击涉冬奥会网络暴力和网络谣言信息，通过舆情监测、举报受理和系统识别等各种手段，共处置违规账号325个，违规视频4538条。

未来，快手将继续坚持“平等普惠、真实向善”的价值观，“一体引领，两翼共振”，驱动创新，加强知识产权保护，坚守主流价值导向，打造和维护向上向善、创新开放、健康有序的数字生活方式。在新一轮数字化浪潮下，助力实体经济，做数字中国的积极参与者与建设者。

(责编：曹淼、李源)