原标题：税惠“组合拳”为中小企业纾困

“税企携手话发展 提振信心向未来”税收主题沙龙日前在国家税务总局深圳市南山区税务局举办。参会者认为，组合式税费支持政策只有落实好，才能让企业获得“真金白银”。

今年4月是全国第31个税收宣传月。作为宣传新的组合式税费支持政策、拉进税企距离的重要途径，本次沙龙通过税企面对面交流，解读了税费优惠政策要点，增强了企业努力发展信心。

组合式税费支持政策和深圳市惠企纾困“三十条”，预计将为深圳市场主体减负超750亿元，惠及深圳市132万户次中小微企业。

全国政协委员、深圳市工商联主席、研祥高科技控股集团有限公司董事局主席陈志列说，企业要持续地投入创新研发才能生存，研发费用加计扣除比例近几年不断提高，为企业继续加大研发投入注入“强心剂”，税费优惠政策充分体现了党和政府支持企业发展的决心。

“2.5万亿退税减税政策是一套‘组合拳’，既精准滴灌中小微企业，同时也引领高新技术企业发展。以研发费用加计扣除新政为例，加计扣除比例从75%提高到100%，既减轻了企业的压力，引导企业把资金继续投入研发，把资源用到更有价值的地方。同时政策的导向作用明显，激励企业针对‘卡脖子’技术开展攻关。”深圳市人大代表、国民技术股份有限公司董事长孙迎彤说。

全国工商联女企业家商会副会长、深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事长廖晓霞说：“新的组合式税费支持政策为企业直接提供了流动资金的补充，让我们更有信心继续坚持做好我们该做的事情。”

“好政策更需要落实好，如何实现税费红利的直达快享，需要税务部门的精准实施。”中国税务学会副会长、广东财经大学校长于海峰说，退税减税政策措施的实施有利于稳增长、稳预期、保就业，推动经济社会高发展。这次税费支持“大礼包”最终目的就是纾解企业的困难，提振企业的信心，让企业减轻税收负担，增加企业可支配收入，让企业享受到“真金白银”。

深圳市税务局纳税服务与税收宣传中心负责人表示，企业安心落袋“真金白银”，关键在政策落实。根据深圳市“精准防、稳增长、惠民生”的要求，税务部门在宣传、服务、系统、监督上打好“组合拳”，下了“真功夫”，进一步增强纳税人缴费人的获得感。

深圳市南山区税务局党委书记、局长蔡伟群说，税企携手、同舟共济，税企双方共同在高质量发展的道路上驰而不息。（记者印朋）

(责编：赵竹青、陈键)