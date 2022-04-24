新华社北京4月22日电(记者骆国骏、郭宇靖、吉宁)积势谋势，识变应变。今年一季度，面对超预期挑战，北京科学统筹推进疫情防控和经济社会发展，主要指标运行在合理区间，发展质量效益不断提高，经济实现平稳开局，地区生产总值同比增长4.8%，取得了来之不易的稳增长发展成绩单。

稳投资

重大项目加速开工

今年以来，受国内散发疫情和外部供应链等影响，首都经济增长压力较大。为此，北京市全力保障重大项目建设，做好人员返岗、施工材料保障，推动有效投资持续发力。

在北京通州区，城市副中心站综合交通枢纽工程的建设工地塔吊林立，工人们正在有条不紊地施工作业。作为亚洲最大的地下综合交通枢纽，这一工程计划于2024年底具备通车条件。

“我们加快了生产进度，现在正在地下施工阶段。”京投枢纽公司副总经理李志刚说，城市副中心站可提升副中心对北京非首都功能的承接能力，同时为京津冀协同发展提供现代化的交通支撑。

2022年，北京城市副中心将继续保持年度千亿元投资强度，加快推进三大文化设施、行政办公区二期等项目建设。

今年一季度，北京市固定资产投资增速达10.3%，投资规模继续扩大。其中，“3个100”重点工程完成投资573.5亿元、支撑全市投资35.8%。

北京市发改委综合处处长崔向华说，这些项目更加突出科技创新、高技术制造业、现代服务业等重点领域，投资结构持续优化，高技术制造业投资、民间投资分别增长43.7%和20.2%。

助纾困

对科技型中小企业加大支撑

今年以来，疫情导致部分企业生产零部件供应中断、物流受阻，面对疫情冲击等不确定因素影响，北京持续加大对科技型中小企业支持力度。

在北京经济技术开发区，从事火箭研发的民营企业星河动力（北京）空间科技有限公司电气实验室里各测试设备一字排开，电气技术部副部长程越巍正忙碌着为下一次试验做准备。“目前按照在手订单，2022年公司至少会有五六次运载火箭搭载商业卫星的发射计划。”他表示。

星河动力是北京科技型中小企业稳步发展的缩影。“北京拥有160多万家中小企业，这些企业创新能力强、科技含量高，是推动产业创新、实现经济高质量发展的重要基础。”北京市经信局副局长王磊说，北京市出台了减税降费、援企稳岗、金融支持等一系列促进中小企业发展的政策措施。

据了解，北京市有关部门还建立了囊括重点企业的“保供工作群”，及时调度、解决企业供应链、产业链发生的原材料短缺问题，确保企业稳产达产。

数据显示，今年一季度，北京市高精尖产业快速发展。其中，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别实现同比增长16.8%和14.6%。高技术产品产量不断提高，气动元件、民用无人机、工业仪表产量均实现两位数的增长。

作为“专精特新”中小企业，瑞莱智慧是依托清华大学人工智能研究院设立的人工智能企业，瑞莱智慧CEO田天说，政府部门面向中小企业开放服务接口，不仅在项目申报、专利申请等方面提供政策指导，而且对引进高端技术人才给予了政策补贴、落户名额等支持。“这些都为企业提供良好的研发创新环境，助企业实现新产品新技术市场化的‘最后一公里’”。

保民生

奥运助力转化发展新动能

京西地区，北京冬奥会举办地之一的首钢园热度不减。今年3月，位于石景山区的首钢园北区全面对外开放，吸引了不少市民游客打卡参观。

“今年消费下行压力加大，为此我们紧抓后冬奥机遇，利用好自身优势特点，努力提升区域消费能级。”石景山区商务局副局长邢钦卉介绍，将深度挖掘奥运资源优势，将首钢园培育成“体育+创意”为特色的全球首发消费圈。

今年3月底，北京市提出，将加快推动京西地区转型发展。作为首都的西大门，以石景山区和门头沟区为代表的京西地区还将聚焦科幻、AR/VR等特色产业，建设科幻产业集聚区，逐步成为京西产业转型的新引擎。

民生领域投入力度也在不断加大，数据显示，一季度北京市固定资产投资中，社会领域投资同比增长27.5%，快于全市投资增速17.2个百分点，其中教育、卫生投资均增长5成以上。

北京市发展改革委主任穆鹏说，一季度北京经济实现平稳开局，发展势能不断积蓄，但当前外部环境复杂性、不确定性加剧，国内疫情多点散发，经济发展仍然面临风险和挑战。下阶段北京将坚持稳字当头、稳中求进，突出抓好防疫情、抓调度、帮企业、保供应、稳就业、稳物价等各项工作，推动北京经济平稳增长和高质量发展。

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