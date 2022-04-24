今天(24日)是我国第七个中国航天日，全国各地举办多种多样的庆祝活动。而西昌卫星发射中心的航天人们今天将在岗位上度过这个节日。

四月的西昌，被一片花海包围，工作在西昌发射场的航天人们正在热火朝天地忙碌着。9天前，他们刚刚将中星6D卫星成功发射升空，又迅速投入到下一发任务的准备工作中。

西昌卫星发射中心计划处副处长 王钟：今年中心西昌发射场多星多箭并行测试仍是常态，从五月份开始，平均每月两发任务，后续我们将精心准备、精心组织、精心实施，确保高密度任务连战连捷，全战全胜。

走进文昌发射场，碧海蓝天，椰风习习，科技工作者们正全力备战即将到来的天舟四号货运飞船发射任务。当前，长征七号火箭与天舟四号货运飞船正按计划开展发射场区总装和测试工作。

文昌发射场计划处任务调度 陈日俊：从2019年长征五号遥三火箭成功复飞以来，我们文昌航天发射场就进入了高密度任务期，节假日工作在岗已经成为常态。在航天日这个特殊的日子，在岗位奋战、在职位尽责，对我们来说就是最有意义的庆祝方式。

天舟四号货运飞船发射任务01指挥员 王宇亮：当前天舟四号货运飞船发射任务已进入最后冲刺准备阶段，各项测试、发射准备工作有序开展，我们将严慎细实、精益求精，确保天舟四号任务圆满成功。

太空探索永无止境，逐梦征程任重道远。面对今年高密度航天发射任务的考验，西昌卫星发射中心科学统筹谋划、严密组织实施，确保发射任务万无一失。

西昌卫星发射中心人力资源部主任 赵新：今年中心西昌、文昌两场共计将执行超过20次航天发射任务，后续，天舟四号、五号货运飞船和问天、梦天实验舱都将从我们文昌航天发射场发射升空，使命如山，责任重大。我们将强化使命担当、勇于创新突破，全面提升现代化航天发射能力。

(责编：王震、陈键)