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RCEP实施红利显现 中国—东盟合作“南宁渠道”提质升级

2022年04月24日09:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：RCEP实施红利显现 中国—东盟合作“南宁渠道”提质升级

　　“《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施降低关税成本，让我们有了更大的发展空间，平台跨境产品数目已由成立之初的两千多个增至两万多个，企业规模也在不断扩大。”广西蚂蚁洋货供应链管理有限公司运营经理彭雪艳介绍说。

　　RCEP自今年1月1日正式生效已逾百日，越来越多的企业享受到政策红利，深耕国际市场。今年3月下旬，载有2吨南宁特产沃柑的货机从南宁机场空港口岸飞往马来西亚。“我们出口的沃柑享受‘零关税’，RCEP实施将有助于我们打开东南亚市场。”企业相关负责人说。

　　今年以来，为助推优势产业“走出去”，南宁空港口岸新增南宁—河内等国际全货机航线，目前在飞航线覆盖越南、马来西亚、泰国、新加坡、柬埔寨、菲律宾等多个RCEP成员国，面向东盟区域性航空枢纽日益凸显。

　　南宁市商务局副局长陈卫国表示，目前，南宁面向东盟的区域性国际综合立体交通网络骨架基本建成，以南宁市为起点，一日可通达邻省省会及邻国首都。此外，南宁建设了中新南宁国际物流园、南宁国际铁路港、泰国跨境电商海外仓等一批跨境物流重点支撑项目，有效助力跨境贸易企业更便捷“出海”东南亚。

　　“开放、畅通的‘南宁渠道’，正在不断拉近南宁与世界的空间距离，助力构建全方位开放发展新格局。”陈卫国表示，近三年来，南宁市外贸进出口均实现逆势增长。另据邕州海关介绍，今年一季度，南宁对东盟国家进出口69.4亿元(人民币，下同)，增速快于同期南宁市外贸的整体增速。

　　南宁是中国距离东盟最近的省会城市，是中国—东盟博览会(东博会)长期举办地和“一带一路”建设有机衔接的重要节点城市。南宁累计成功服务了18届东博会，推动形成中国与东盟各国经贸合作、交流沟通、会晤磋商的“南宁渠道”。

　　随着中国—东盟关系进入全方位发展新阶段、RCEP的正式签署，南宁在国家构建新发展格局中的战略地位更加凸显。当下，南宁市以“强开放”和“强市场”为引领，做大对外贸易规模，加快开放型经济高质量发展，打造面向东盟的跨境产业链供应链，推进“南宁渠道”提质升级。

　　南宁市官方称，将建设高质量实施 RCEP示范区，打造连接东盟的国际物流枢纽和多式联运中心。同时，将南宁打造成面向东盟的区域性跨境电子商务服务中心和中国—东盟跨境电子商务基地，建成东盟商品进口和国内产品出口东盟的集散地。还将推动中国—东盟博览会升级发展，从服务“10+1”向服务RCEP和“一带一路”拓展。

(责编：赵竹青、陈键)

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