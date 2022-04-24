原标题：“天下第一雄关”嘉峪关保护注入科技“呵护”

“文物损坏的过程是不可逆的，我们只能尽可能为其延年益寿。”被誉为“天下第一雄关”的甘肃嘉峪关关城，在经历600余年的风吹雨打后，被多种隐患缠身。为此，官方近年不遗余力投入多种科技手段“呵护”文物本体的安全，还通过不拘一格的展陈形式传承弘扬长城文化。

嘉峪关，中国明代万里长城的西端起点，始建于明洪武五年(公元1372年)，距今已有650年的历史，是明代长城沿线修筑时间最早、建筑规模最为壮观、保存最为完整的一座古代军事关隘，古称“河西第一隘口”，被誉为“天下第一雄关”。

由过去看守保护，到研究性科技保护；由对关城本体保护，向长城周边环境保护；由过去抢救性保护，向科学监测数据的日常保护……嘉峪关长城保护研究所所长张斌近日向中新网记者介绍说，原来保护就是简单的专人看护，防止一些人为破坏。但现在随着人们文物保护意识的不断提升，人为破坏因素在减少，反而自然因素的破坏在增长。

“比如今天体会到的这种大风天气，其实对长城的破坏是很严重的。”张斌说，所以就得通过一些科技手段来进行保护，不断研究它的病害机理。比如在城墙上都安装了风速仪、倾斜仪等，实时测试风速对木结构建筑的影响和是否发生倾斜，这些数据都会传输到监测数据的大平台。

“长城的天气影响下会有很多病害发生，所以近两年工作重点是监测研究病害是如何发生的，有什么办法进行治疗。希望通过这种日常的预防性手段来对它进行保护。”张斌解释说，通过风对墙体表面的风蚀作用做一个平常监测，从而了解病害的发生原因，可以为以后进一步做好日常保养维护进行一个支持。

嘉峪关文物景区是依托嘉峪关军事防御体系的历史遗存、遗址为主要景观资源的边塞文化、长城文化、丝路文化旅游景区。景区以关城、长城、城楼、府邸等历史建筑遗存，形成了独有的苍凉、雄浑、凝重的边关戈壁特有风情，展现了河西走廊军事屏障、丝路重镇的历史作用。2007年，被原国家旅游局评定为全国首批5A级旅游景区。

为了守护嘉峪关长城的“安危”，官方对于其保护范围亦在持续拓展和丰富。张斌介绍说，长城本体保护和周边环境是“一荣俱荣，一损俱损”的关系，所以要对周边环境进行监测和保护，包括城镇化建设过程中对它的影响破坏等。

张斌表示，长城文化体现了中华民族奋发图强的精神，当地这两年通过“长城博物馆”，把一些历史上的长城故事转化为幼儿读本，并定期组织一些专家学者讲述长城文化，通过引导孩子们实地观摩学习等，培育他们的“长城精神”。

(责编：赵竹青、陈键)