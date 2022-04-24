原标题：生态环境部：2025年全国农村生活污水治理率将达40%

我国农村生活污水治理的市场广阔，但农村污水处理厂也面临着投资成本高，回报周期长，缺少技术人员维护的短板。截至去年，治理率仅为28%左右。生态环境部昨天举行例行新闻发布会。相关负责人在会上表示，接下来将充分发挥政府、市场、村民三方面的作用，加快补齐短板，到2025年把处理率提高到40%。

生态环境部土壤生态环境司司长苏克敬：一是发挥地方主导作用。以县为单元统筹治理农村生活污水，与改厕、城镇发展、乡村建设、国土空间规划等有机衔接。对居住集中的区域，选择效果相对较好的设施技术，进行重点治理；对人口分散的地区，注重“性价比”，推进就地就近就农利用。二是发挥市场主体作用。有条件的地区，可委托专业机构统筹实施农村生活污水治理，提升规模化运营水平。三是发挥村民参与作用。发挥村两委的组织协调作用，组织村民通过筹资筹劳等方式参与污水治理规划、建设、运营和管理。

(责编：赵竹青、陈键)