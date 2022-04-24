原标题：保障知识产权 北京为“老字号”注入新动能

北京：为老字号注入新动能

简洁 窦立博

中华老字号(下称老字号)是指历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，获得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌。在经历上百年发展历程中，老字号经受住了重重考验，具备了知识产权自带的信誉属性，与此同时，其鲜明的文化背景和深厚的文化底蕴，又具备了独特的文化属性。

在首都北京，老字号数量多、分量重、所涉领域广、影响力大，如何在严厉打击侵犯老字号知识产权犯罪的同时，实现对老字号知识产权的精细化保护，成为北京市检察机关在实践中探索的方向。

据统计，2021年，北京市检察机关依法起诉侵犯知识产权犯罪240人，其中，对接老字号企业知识产权保护需求，依托在全市11个检察院组建的知识产权综合履职办案组织，对相关知识产权案件进行专业化办理并定期举行专题会商。截至目前，北京市检察机关已经成功办理一批涉及同仁堂、全聚德、牛栏山、红星等老字号品牌知识产权保护案件，为老字号企业发展提供有力司法保障。

1 打击犯罪同时提供“随案会诊”服务

2021年，北京市海淀区检察院办理了两起侵犯老字号同仁堂品牌注册商标案件，案件的商标权利人都是北京同仁堂(集团)有限公司。“这两起案件中，一起是通过小作坊生产、销售假冒同仁堂品牌的产品；另一起是冒用同仁堂招牌经营并销售假货。”海淀区检察院办案检察官白云山告诉记者。

在张某假冒注册商标案中，“张某在外地采买散装的冬虫夏草后运回北京，从路边烟酒店回收包装盒、包装袋，在网上定制各类商标标识和防伪标识，在家中将冬虫夏草自行包装后对外销售。”白云山介绍。

2021年1月20日，张某被公安机关抓获。警方不仅在其家中查获了大量假冒同仁堂品牌的产品，还查获了同仁堂品牌火漆印组合商标标识55贴、同仁堂健康防伪标识34张、产品质量合格标识1260贴等物品。经查，共有16盒(瓶)同仁堂品牌的冬虫夏草为假冒注册商标的商品，涉案金额10余万元。

据了解，在张某家中查获的同仁堂品牌火漆印组合商标标识、烫金组合商标标识制作工艺水平较高，几乎可以以假乱真，涵盖了同仁堂历代假冒的商标标贴样式。“简直是假冒标识的‘博物馆’。”在查获现场，公安机关鉴定人员说。

“正品同仁堂品牌的冬虫夏草和海参产品在货源选择、原料包材、到货验收、挑拣分等净制、包装、放行等方面具有严格的生产工艺，整个过程不是小作坊可以实现的。”商标权利人表示。张某的行为不仅侵犯了老字号品牌的合法权益，也给消费者带来巨大的安全隐患。2021年12月3日，经海淀区检察院依法提起公诉，法院以假冒注册商标罪判处被告人张某有期徒刑一年，罚金6万元。

在冯某销售假冒注册商标的商品案中，其在外地经营的商铺直接冒用同仁堂招牌经营，并通过物流方式向北京海淀销售假货，让消费者防不胜防。

冯某在陕西省某市经营药店，在未得到同仁堂品牌授权的情况下，在其经营的药店中私自悬挂同仁堂招牌招揽客人。2019年9月，冯某多次通过非正规渠道购进假冒同仁堂品牌的冬虫夏草，后以当面交易或物流方式往北京海淀地区发货。经查，上述商品均为假冒注册商标的商品，涉案金额6万余元。2021年11月12日，经海淀区检察院提起公诉，法院以销售假冒注册商标的商品罪判处被告人冯某有期徒刑八个月，罚金3万元。

办理这两起案件期间，海淀区检察院不仅及时对老字号品牌商标权利人告知权利并倾听权利人诉求，为权利人提供维权指引，推动权利人实质性参与诉讼，还积极为商标权利人提供“随案会诊”检察服务。

“办理老字号品牌知识产权案件不能单纯打击犯罪，更需要能动履职，不断拓宽知识产权保护路径。”白云山说，该院根据案件反映出的情况，为商标权利人在加强商标标识管理和货源管理方面提供了诸如强化商标标识制假售假线索监测、建立合法授权店铺白名单机制等建议和对策，均得到了企业的重视和认可。

2 促成老字号商标纠纷一揽子解决

老字号企业的发展并非一帆风顺，除了需要应对新消费需求的挑战，也会因为一些客观的历史原因而存在发展困局。为了帮助老字号企业实现发展上的“向前一步”，北京市检察机关除了依法办案外，还积极参与社会治理，通过多元化的方式促进社会矛盾纠纷化解。

2016年8月9日，北京市工商局某区分局根据河南洛阳某康公司的举报，向北京某超市所在分公司下达责令改正通知，认定该超市销售的生产厂家为白水某康公司的白酒上，外包装上突出使用了“某康”文字，与洛阳某康公司享有权利的“某康”商标构成近似，责令该超市停止销售上述侵犯注册商标专用权的商品。

白水某康公司不服这次行政处罚，向法院提起行政诉讼。一、二审法院均认为责令改正通知书未对白水某康公司的合法权益产生实际影响，其不是涉案被诉行政行为的利害关系人，不符合法定起诉条件，均裁定驳回了该公司的起诉。白水某康公司不服，向北京市检察院第四分院申请监督。

第四分院的检察官常国锋负责办理此案。他告诉记者，办理该案的第一步是查清双方的商标历史。“上世纪七十年代，河南省伊川县某康酒厂、河南省汝阳县某康酒厂及陕西省白水县某康酒厂均生产‘某康’酒，品牌知名度很高，三家酒厂均为‘某康’品牌的发展壮大作出贡献。从1996年开始，白水某康公司使用‘白水某康’商标，洛阳某康公司使用‘某康’商标。其中，‘白水某康’商标被商务部认定为中华老字号。”常国锋介绍。

常国锋详细梳理了双方的纠纷，发现自2015年起，两家公司各自提起20余件民事、行政诉讼，涉诉金额高达1500余万元。

常国锋介绍，虽然检察机关认为该案具备抗诉条件，但考虑到双方公司因为一些客观历史原因，纠纷由来已久，彻底解决引发诉讼的源头问题才是关键，“我们最终决定引导两家公司朝着和解的方向去努力，争取达到行政争议实质性化解的目标。”

随后，经北京市检察院第四分院办案组多次与双方公司沟通，最终促成双方达成和解协议。之后，两家公司分别对5件民事诉讼案件撤回起诉，同时达成共存协议，并对相关2件商标行政诉讼案件撤回起诉。2020年9月3日，白水某康公司向检察机关提交撤回监督案件申请，第四分院经审查认为撤回监督申请符合相关法律规定，对该案终结审查。

“对于因历史原因形成的商标纠纷，特别是涉及老字号的商标，检察机关在办案中要准确把握商标纠纷历史因素，查清相关商标的历史沿革，注重个案背后的诉源治理，以涉诉案件事实为基础，注重释法说理，引导当事人缩小分歧、凝聚共识。”常国锋说，在这起白酒品牌之争中，检察机关通过促进行政争议实质性化解，不仅有力维护老字号商标品牌商誉，也帮助相关品牌企业实现未来发展的破局，实现双赢效果。

3 强化源头管控推进溯源治理

我国的酒文化源远流长，众多白酒品牌是老字号名录中具有独特魅力的组成部分。这些老字号品牌的产品畅销海内外。然而，在白酒市场，有的无良商家用假酒以次充好，不仅侵害了老字号企业的经济利益，也危害消费者的健康。

2020年6月至9月，耿某在顺义区雇人制作假冒茅台、五粮液等老字号品牌的白酒。2020年9月17日，警方从耿某在农村租赁的多处出租房内，查获带有上述注册商标的成品酒、制酒工具和大量注册商标标识。警方现场查获尚未销售的假酒涉案金额186万余元。2021年3月31日，经顺义区检察院提起公诉，法院以假冒注册商标罪判处耿某有期徒刑四年六个月，并处罚金40万元。

短短三个月，涉案数百万元的假酒从农村小作坊流入市场。顺义区检察院第二检察部主任王立德说：“我们在办案中发现，农村宅院具有独立性、隐蔽性较强的特点，租赁农村宅基地房屋用于制售假冒老字号品牌白酒是假酒产业链的重要一环。”

在办理耿某制售假酒案时，几个涉案房屋的房东表示没签租赁合同，甚至连对方提供的姓名是假的也不知道，仅加了微信用于转房租用，平日常见货物搬进搬出，也不知道具体做什么生意……

针对办案中发现的此类问题，为加大侵犯知识产权犯罪全链条打击力度，顺义区检察院向制假售假易发高发地区的相关单位制发检察建议。“我们发现，农村宅基地房屋出租存在两方面问题：一是出租人、承租人形成租赁关系后未按规定及时办理登记手续；二是犯罪分子在承租的房屋内存储大量制假材料及工具，在长期的生产、搬运过程中没有被发现。”王立德说，“因此，我们建议相关部门在保护老字号品牌工作上主动履职，从农村宅基地房屋出租登记和日常监管两个方面消除制假团伙的藏身之地。”

检察建议发出后，相关单位非常重视，迅速行动起来，积极强化宅基地出租房日常管理，部分单位还开展宅基地违法出租专项整治活动，充分发动群众，加大法治宣传力度，在全区形成了依法出租合法使用的社会环境。“打击侵犯知识产权犯罪需要各方力量共同努力，检察机关在这项工作上必须勇于担当，积极推进全链条保护体系的构建。”王立德说。

无独有偶，房山区检察院也办理了租赁农家院作为制售假酒窝点的案件，并在检察履职中通过检察建议、调研座谈等方式“治未病”，推动溯源治理。

2021年初，相关案件被法院判决后，检察官开启了解决问题的“下半篇文章”。在深入调查的基础上，基于农家院容易成为假冒成品酒犯罪行为庇护所的情况，房山区检察院共计向相关主管部门发出6份检察建议，从生产经营监督、风险排查防控和安全宣传教育等方面提出切实可行的建议。相关单位收到检察建议后均进行了认真整改落实。与此同时，该院还与监管部门开展座谈，通报该批案件暴露出来的快递物流企业收寄验视、实名登记、过机安检执行不到位等问题，并达成建立案件线索移送和检察建议抄送机制等共识。数据显示，2021年，房山区涉老字号品牌高端白酒案件量同比下降66%。

4 多方协作形成老字号品牌保护合力

“希望此次会议成为发展契机，建立老字号品牌保护联络机制，形成执法司法联动工作合力，为老字号品牌发展提供有力保障，为民族企业壮大提供坚强支撑。”2021年11月19日，北京市检察院组织召开老字号知识产权保护线上研讨会，该院党组成员、副检察长张朝霞发出了倡议，人大代表、政协委员、高校学者和老字号企业代表，以及知识产权相关的主管部门、商务部门、行业协会及司法部门、律师代表均在线参会。

“大栅栏商区已经有600年历史了，有同仁堂、张一元、内联升、瑞蚨祥、步瀛斋、六必居、张小泉等一大批老字号企业，在展现首都历史底蕴、提升居民生活品质等方面发挥着不可替代的作用。”会上，北京市西城区大栅栏街道商会会长尹智君介绍。近年来，受现实利益驱动，部分老字号品牌被仿冒造假、恶意攀附的案例屡见不鲜，不仅使合法企业蒙受经济损失，更损害了老字号的品牌声誉。“希望能加强司法支持，形成保护老字号品牌合力。”尹智君说。

据了解，为护航老字号企业健康发展，北京市检察院第四分院与西城区检察院联动，在与大栅栏商区部分老字号企业座谈交流、了解企业法律需求的基础上，于2021年12月9日与该商区建立了常态化的知识产权检察保护联络机制，推出刑事检察、民事监督、公益诉讼检察、行刑衔接、犯罪预防、普法宣传等一站式“检察套餐”服务。

“联络机制建立后，我们首先走进了华天控股集团了解该企业在老字号保护方面遇到的难题，凝聚多方力量探索知识产权保护路径。”西城区检察院检察官罗强告诉记者，华天控股集团作为以餐饮为主营业态的大型国有餐饮服务集团，旗下拥有护国寺小吃、鸿宾楼、二友居等20个老字号品牌，还拥有16个非物质文化遗产。经过座谈，该院了解到，企业近几年的老字号知识产权维权案例暴露出诉讼周期长、打假成本高、执行效果不理想等诸多问题，“为此，我们结合知识产权保护检察工作经验，提出了加强关联商标防御性注册、建立商标续期警示机制等一系列维权策略。”

下一步，西城区检察院还将会同老字号企业通过区知识产权联席会议平台与相关平台单位，探索行政执法、民事诉讼等多维度保护老字号品牌等企业的新路径。

2021年以来北京市检察机关服务保障老字号知识产权大事记

●2021年2月

丰台区检察院办理的张某等8人假冒全聚德烤鸭案，入选最高检、国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局联合发布的落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例。

●2021年2月

大兴区检察院顺利办结全链条打击侵犯老字号商标权的制售假酒系列案，涉及制作、生产、运输、销售各环节涉案人员19名，其中主犯周某因犯假冒注册商标罪，被法院判处有期徒刑六年，并处罚金210万元。

●2021年4月

北京市检察院第四分院检察官走进中国北京同仁堂(集团)有限责任公司，调研老字号知识产权司法保护现状。

●2021年5月

房山区检察院检察官走进良乡镇，介绍了该院办理的利用“高墙大院”实施侵犯知识产权犯罪、非法经营犯罪的情况，深入参与社会综合治理。

●2021年8月

海淀区检察院对张某假冒注册商标案提起公诉。张某自产自销假冒同仁堂品牌的冬虫夏草、海参等产品，且拒不如实供述犯罪事实，检察机关依法指控，并基于客观证据追诉下游犯罪。

●2021年11月

北京市检察院组织召开老字号知识产权保护研讨会。

●2021年12月

北京市检察院第四分院与西城区检察院两级联动，在西城区大栅栏商区设立老字号知识产权保护检察联络点。

●2021年12月

顺义区检察院检察官前往牛栏山酒厂，实地进行老字号知识产权司法保护调研活动。

●2022年3月

北京市检察院第四分院办理的陕西白水某康酒业有限责任公司申请行政诉讼监督案，入选检察机关知识产权综合性司法保护典型案例。

(责编：罗知之、陈键)