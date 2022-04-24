葛成

原标题：复工企业遇到用工、物流新问题？大数据来帮忙

中新财经4月24日电(葛成)人员不足、生产线面临单班排产的“囧境”、产能无法攀升、员工“捞”不出来……上海一些企业复工复产面临新情况。

此前，在上海《第一批重点企业“白名单”》上已经复工复产的企业，又遭遇了新问题。这下，该怎么办？

两块屏幕、两个键盘，居家办公已经成了不少打工人的必修课。受访者石先生供图

用工端，部分员工面临线下“返岗难”

家住上海的石先生(化名)是上海某汽车零部件企业相关负责人。他对中新财经表示，在疫情期间，他们以线上远程办公为主。在办公过程中，偶尔会遇到沟通不畅的问题，但基本的工作尚可完成。

“我们主要负责商务，工作内容与客户沟通居多，主要涉及具体供货数量、货物到达时间等信息，公司产品覆盖华东、华南等多个区域。”石先生表示，在连续居家二十多天中，线上办公一直没有间断。

不过针对后续能否前往公司办公，石先生也不确定。他说，自己已经咨询过所在社区，但还没有得到具体回复。而在返岗后，能否再度回家也是“未知数”。

早前就有上海车企员工接受媒体采访时称，目前，公司发的通知要求，要复工的员工所在楼栋必须7天内无阳性感染者，还须持公司开具的用工需求证明以及“白名单”企业证明、48小时核酸阴性证明向村居委会申请，经过审核后，还得做一次抗原检测，没问题才放行。还有企业负责人表示，现在将员工从封控中的社区中“捞出来”很困难。

中新财经注意到，现阶段，上海一些企业采用的还是单班工作制，复工人员的数量少直接制约了企业产能攀升。

上汽集团临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。 上汽集团供图

物流链，工厂还不能掌握全部的物流情况

与此同时，在物流方面，复工复产也遇到了一些障碍。

“我们工厂位于安徽，产品包括汽车粉末冶金、压缩机等。以前，发货都是由工厂直发上海，工厂可以应客户要求提前安排发货时间。而近期，工厂已不能掌握物流情况，能否能按时到货也是未知数。”石先生告诉记者。

以石先生所在的汽车制造行业为例，仅仅依靠库存零部件，是很难支撑复产工作全面开展的。后续物流链的畅通，对车企持续生产至关重要。

上汽集团临港基地相关负责人也向中新财经表示：“复工复产仍然面临不少挑战和不确定性，供应链能否稳定将决定产能爬坡速度”。

针对这些问题，企业也在积极应对。

该负责人表示：“目前，我们已排摸了近400家供应商，并对供应商产能、库存、原材料等进行了全面摸底。同时，企业也在密切关注下级供应商的人员动态，生产情况等。尽可能协助支持下级供应商加快流程推进、防疫复产的工作。”

资料图 许婧 摄

大数据，帮忙推动更多工人复工复产

面对当前企业复工普遍面临的人员、物流两道“难关”，有关主管部门和企业已经在积极应对。

工信部正在指导地方工业和信息化主管部门细化工业企业疫情防控指引，按照“一企一策”“一园一策”来组织生产，积极稳妥有序推进重点企业复工复产，包括指导地方简化审批流程，充分用好大数据的作用，来推动更多工人复工复产。

在上海，有一些关键岗位员工，虽在封控区，符合楼内7日没有阳性病例，本人48小时核酸阴性的，上海市经信委已制定办法，为企业员工到岗开具相应的“电子凭证”，协助其点对点返岗后进厂封闭管理。

物流方面，4月18日，由上汽集团安吉物流有限公司承担建设与运营的长三角重要物资应急保供中转站(浙江-上海)正式启用。长三角重要物资应急保供中转站将全程落实闭环管理与“无接触”交货，每天可以保障30台20吨以上车辆的中转需求，保障物资运输畅通，有效助力区域产业链供应链稳定运行。

相对于公路，水路受疫情影响较小。据介绍，中远海运、上港集团等航运企业快速开通“陆改水”“海铁联运”服务，全力畅通供应链物流。疫情期间，中远海运集团重要岗位人员977人现场值守，全力确保在全球航行的1400多艘船舶、投资的58个码头和全球航线服务不断不乱。

4月22日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会透露，一周以来，666家重点企业已有70%实现了复工复产，企业的产能利用率在不断提高。(完)

(责编：罗知之、陈键)