原标题：A股掀起回购热潮，多家公司回购金额超10亿

上市公司回购股份数量持续增多。

Wind数据显示，截至4月23日，剔除定向回购注销部分后，今年以来A股共有190家上市公司发布回购股份预案。其中，3、4月份发布回购预案的上市公司数量较多，分别为94家和43家。

规模同比翻倍

记者进一步统计发现，上述190家上市公司合计计划回购25.32亿股，按照回购价格上限计算，合计拟回购金额约为469.24亿元。计划回购的上市公司数量及计划回购总金额相比上年同期均实现翻倍。

从公司来看，海尔智家、万科A、广发证券、恒力石化、拓日新能、恒瑞医药、用友网络、桐昆股份、世纪华通、迈瑞医疗等10余家上市公司计划回购金额上限超过十亿元。

其中，海尔智家计划回购不超过30亿元且不低于15亿元。公司于2022年4月13日通过回购专用证券账户，首次以集中竞价方式实施回购，已支付的资金总金额为980.72万元(不含交易费用)。

已经实施回购方面，Wind数据显示，上述190家上市公司中，已有113家上市公司实施了回购，已回购金额合计约115亿元。

不少上市公司发布回购预案后，随即实施了回购。

横店东磁公告显示， 公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金1.5亿元至 2.5亿元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过20元/股。4月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份500万股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为13.93元/股，最低成交价为13.32元/股，成交总金额为6807. 83万 元(不含交易费用)。

从近期发布回购预案的上市公司看，不乏前期热点公司。

4月22日晚间，比亚迪公告称，公司董事会审议通过回购股份预案，拟以18亿-18.5亿元回购股份，回购价不超过300元/股，回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。资金来源为公司的自有资金。

Wind数据显示，比亚迪2020年、2021年股价大幅上涨。其中，2020年涨幅超过300%。2022年以来，公司股价累计跌幅达到12.2%。

获政策支持

近日，证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知提出，鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划。支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购。

从上市公司回购目的看，增强投资者对公司的投资信心，推进公司股价与内在价值相匹配是主要原因，用途方面，实施股权激励或员工持股计划是主要原因。

云南白药4月20日晚发布回购A股股份报告书，公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份上限为900万股，下限为450万股；回购价格不超过124.38元/股，预计回购金额不超过11.19亿元。公司拟实施股份回购用于实施员工持股计划或股权激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，提升公司整体价值 。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对中国证券报记者表示，上市公司积极回购，既是从上市公司基本面角度出发，也表达了上市公司对宏观经济、金融市场的信心。回购案例增多，说明上市公司当前估值具有较强的吸引力。

(责编：罗知之、陈键)