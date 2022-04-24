安谋科技近日发布消息称，自2018年4月正式独立运营以来，该公司已提前超额完成了合资公司落地深圳时设立的五年规划目标。据安谋科技公布的数据显示，公司整体营收从2018年到2021年增长了250%。2021年，安谋科技自研处理器IP合作伙伴芯片出货量已超1亿片，预计2022年自研业务营收将超过7亿人民币。

据悉，安谋科技目前在深圳、上海、北京、成都等地共有员工800余名，其中高端研发人员数量占比超80%。目前国内的授权合作伙伴超过300家，合作伙伴芯片出货量累计突破250亿片。四年来，该公司推出了XPU系列自主研发智能数据流计算平台，包括“周易”NPU、“星辰”CPU、“山海”SPU以及“玲珑”ISP和VPU处理器产品线。目前累计相关核心技术专利数量近300项，已向超过100个本土客户进行授权，目前已有超过30个客户实现流片和量产。

安谋科技董事长兼总经理吴雄昂表示：“在我们全体员工的不懈奋斗下，安谋科技提前超额完成了当初的五年规划目标。我要衷心感谢全体员工的努力和所有合作伙伴的支持，我们一起创造了了不起的成就。”

展望未来，吴雄昂提出，公司将聚焦兼容Arm架构CPU +自研架构XPU的“双轮驱动”战略，继续加强自主研发投入，在自研架构智能数据流处理器和自主高性能处理器上充分发力，在智能汽车、边缘计算、数据中心、智能物联网、移动设备等各个领域全面支持中国半导体和科技产业未来的发展需求，与广大合作伙伴一起打造智能计算新生态。

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