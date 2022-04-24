原标题：5品牌召回汽车14.29万辆，丰田系占比97.20%

4月22日，国家市场监督管理总局发布了4起召回公告，涉及丰田、雷克萨斯、法拉利、日产和奔驰5品牌在内的共计142904辆汽车将被召回。其中，丰田系共召回138899辆，占比达97.20%。

具体来看，丰田方面，包括82680辆威兰达高性能版、全新第四代汉兰达、赛那、威飒双擎，以及51903辆皇冠陆放、RAV4荣放、凌放将被召回。以上车辆召回原因皆为由于VSC（车身稳定控制系统）内部程序不完善，在车辆启动状态时驾驶员如果人为关闭VSC功能，并保持一直踩下制动踏板的状态，将车辆熄火并重新启动车辆后，VSC无法自动恢复到初始默认模式（打开状态），同时仪表盘上VSC关闭提示灯点亮，此时VSC可能无法发挥有效作用，存在安全隐患。

因相同隐患，还有4316辆进口雷克萨斯NX350h、NX400h+汽车，以及进口丰田MIRAI汽车也将被召回。

此外，法拉利宣布将召回共计2222辆458 Italia、458 Speciale、458 Speciale A、458 Spider、488 GTB和488 Spider系列汽车。召回原因为车辆因制动液储液罐盖无法确保为保持罐内大气压力所需的适当通风，可能会潜在增加制动液泄漏的风险，导致制动性能下降或制动失效，存在安全隐患。

日产则将召回共计1752辆新逍客汽车。 召回原因为车辆前三角臂因焊接位置偏移，导致强度不满足要求。极端情况下，前三角臂焊接部位可能因外力冲击发生开裂，引起车辆突发跑偏，存在安全隐患。

奔驰则因3项安全隐患，分三批次共召回31辆汽车。其中，2辆AMG GT的召回原因是车辆由于开发过程中存在偏差，在某些驾驶操作情况下，例如方向盘转动到极限位置或悬架完全压缩/回弹时，可能会因拉伸负载造成前轮转速传感器线束损坏。这会导致车辆动态控制系统出现故障，增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

另有16辆S级汽车的召回原因是车辆后轴托架上的推力臂支架可能未按照要求进行焊接。极端情况下，推力臂支架可能从后轴托架上脱开，影响车辆的操控性，存在安全隐患。

此外，还有13辆国产C级汽车，召回原因是车辆后制动卡钳的螺栓在生产过程中可能没有按照规定扭矩紧固，造成车辆的制动性能会受到影响。极端情况下该卡钳可能会松脱，不排除轮辋因此受损的可能，并会影响车辆的操控，存在安全隐患。（记者 郭跃）

(责编：崔元苑、李源)