你有什么梦想，写下来，我们送它上天宫
2022年04月24日10:53 | 来源：人民日报客户端
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“我离星星有多远？”
“真的有外星人吗？”
“在太空里看到的地球是什么样？”
你心中关于宇宙的好奇与梦想
终于有机会冲出地球飞上太空了
神舟十三号载人飞行任务圆满成功
神舟十四号载人飞船
将在今年6月发射
再有三名航天员“出差”中国空间站
“带着我的梦想上天宫”征集活动
今天起正式启动
请你给中国航天员写一封信
它将寄往天宫！
你可以提问题、谈心愿、聊梦想
分享自己与航天的故事
你的来信
将可能由航天员在空间站内拆阅
他们将回答你的问题
和你分享天宫生活的点滴
聊聊你的心愿和梦想
也许有一天
你还能收到一封来自天宫的回信！
你给航天员的信件，可通过以下方式发送：
1. 发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；
2. 寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；
3. 在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；
4. 点击这里，进入征集页面，直接给航天员写信。
中国空间站
中国航天员
等你来信
(责编：王静、胡永秋)
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