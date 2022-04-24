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你有什么梦想，写下来，我们送它上天宫

2022年04月24日10:53 | 来源：人民日报客户端
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“我离星星有多远？”

“真的有外星人吗？”

“在太空里看到的地球是什么样？”

你心中关于宇宙的好奇与梦想

终于有机会冲出地球飞上太空了

神舟十三号载人飞行任务圆满成功

神舟十四号载人飞船

将在今年6月发射

再有三名航天员“出差”中国空间站

“带着我的梦想上天宫”征集活动

今天起正式启动

请你给中国航天员写一封信

它将寄往天宫！

你可以提问题、谈心愿、聊梦想

分享自己与航天的故事

你的来信

将可能由航天员在空间站内拆阅

他们将回答你的问题

和你分享天宫生活的点滴

聊聊你的心愿和梦想

也许有一天

你还能收到一封来自天宫的回信！

你给航天员的信件，可通过以下方式发送：

1. 发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；

2. 寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

3. 在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；

4. 点击这里，进入征集页面，直接给航天员写信。

中国空间站

中国航天员

等你来信

(责编：王静、胡永秋)

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