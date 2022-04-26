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科学识假、准确辨假 全国首批打假维权种子检测机构推荐名单公布

2022年04月26日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者李栋）近日，在召开的全国保护种业知识产权打击假冒伪劣套牌侵权视频会上，农业农村部宣布全国农作物品种DNA指纹库公共平台正式上线运行，并公布了全国首批打假维权种子检测机构推荐名单。

会议指出，种业知识产权保护事关种业科技自立自强，事关种业振兴行动成败，事关国家粮食安全根基。加强种业知识产权保护，是对育种创新者切身利益的最大保护，对企业提升核心竞争力的最大支持，对种业原始创新活力的最大激励。 

农业农村部相关负责人表示，加强种业知识产权保护要聚焦原始创新保护不足、调查取证难、侵权打击力度不够等难点痛点，抓住关键环节，紧盯大案要案，加强部门协同、上下联动，加快推进品种“身份证”管理，持续保持严查严打高压态势，着力提升全链条全流程监管效能，全面提高种业知识产权保护水平。 

首批推荐的20家种子检测机构，具备了粮食、油料、蔬菜等10多种作物DNA分子快速检测能力，能够覆盖全国主要制种用种区域，基本满足各地种业监管执法和种子企业、科研单位维权打假等专业检测需求。

据了解，种子检测机构与将与农作物品种DNA指纹库公共平台紧密衔接、有效运行，大大提高品种DNA快速检测能力和效率，实现科学识假、准确辨假，为保护种业知识产权、打击假冒伪劣套牌侵权提供技术支撑，在加快建立品种身份证制度、推行全链条全流程监管、全面净化种业市场等方面发挥重要作用。

附：农业农村部首批20家种业打假护权检验机构推荐名单

(责编：孙红丽、高雷)

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