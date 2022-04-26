人民网记者 夏晓伦 许维娜

“在当今的环境下，一个科技企业既需要埋头拉车，更需要抬头看路，以科技创新推进在全球市场的稳定发展。”vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山在博鳌亚洲论坛2022年年会上表示。

当前，中国智能手机市场竞争激烈，市场总量面临下行压力，国内手机厂商开始寻求新的增长点。对此，胡柏山认为：“市场不是被发现的，所有市场都是被创造出来的。”

同时，也有专家指出，尤其是当前世界经济复苏动力不足，手机行业竞争激烈，科技创新已成为拉升经济复苏的关键，而中国科技企业的科技竞争力升级，正是中国发展与世界经济发展的“加速键”。

如何创造市场？在胡柏山看来，就是以用户为导向和设计为驱动的方法论打造出优秀的产品，成就着消费者的美好生活。

“科技创新是科技企业竞争力提升的根本路径，只有对未来技术进行持续研发投入，才能保证企业具备持久的活力。”胡柏山说。

胡柏山接受采访。人民网记者 许维娜摄

记者还了解到，在今年的博鳌亚洲论坛中，vivo成为官方战略合作伙伴，旗下两款产品也成为官方指定手机。实际上，作为一家科技企业，其一直在加快国际化发展步伐，尤其是通过参与博鳌亚洲论坛等国际高端平台，向世界讲好中国品牌故事、厚植民族品牌发展优势，在“双循环”新发展格局下积极引领中国科技企业走出去。

日前，vivo X80系列的发布引发了业内的高度关注，也印证了其正在加速布局高端市场的进程。据了解， X80系列作为第二代双芯旗舰，全系搭载自研芯片V1+，做到了一芯二用，为影像和性能提供更强大的技术支持。

在影像上，还有蔡司光学镜头、微云台等，并辅以原色超纯净夜景、质感人像大合影、追焦摇镜、地平线矫正、AI感知引擎等涵盖全场景的算法加持；在性能上，X80系列搭载天玑9000、骁龙8Gen1旗舰平台芯片，和自研芯片V1+适配调通，实现了1+1>2的效果；在设计上，采用陶瓷、素皮与萤石工艺材质，将手机镜头集合在圆形里，体现方圆之境……

此外，vivo的自研还体现在玻璃镜片、T*镀膜等硬件配置，以及算法矩阵等软件算法优化等方面。

据介绍，此次发布的自研芯片V1+，率先配置在X80手机上。这是vivo第一次将自研芯片和联发科平台进行双芯适配，其与联发科投入了300人的精英开发团队，经过近一年的开发周期，大幅革新了软件通路架构，将自研芯片V1+与天玑9000成功调通。同时，结合天玑9000芯片自身优异的表现，在V1+超低功耗的基础上更进一步，使双芯结合后整体功耗降低了30%。

科技创造美好生活，是技术研发及用户需求双向驱动的过程。作为生产厂家，在不断用创新为用户创造惊喜的过程中，也带动了产业链的繁荣。

公开资料显示，2018年，vivo首创屏幕指纹技术，成为行业创新风向，2019年全球屏幕指纹手机出货量即达到约两亿台，同比增长614%。其合作伙伴的指纹识别业务收入也在2019年增长了75%。

近几年，随着双摄、三摄、四摄摄像头在模组上的创新应用，国内企业在手机摄像头产业链迅速做大，全球前三大供应商均为中国企业。

“我们既要做正确的事，又要把事做正确。”胡柏山明确地表示，“正确的事”就是将一切工作回归以用户为原点，回归各种场景及场景下的各项任务，真正洞察用户的真实需求，真正定义好满足用户需求的产品；“把事情做正确”就是在用户场景认知团队输入研究与洞察后，技术规划和产品规划团队形成互锁，从用户端和技术端，共同明确未来可以满足用户需求场景的解决方案，形成产品规划、技术规划、技术预研的“铁三角”。

有关数据显示，2021全年vivo以21.5%的市场份额位居中国市场第一，年出货量超7100万台，同比增长23.3%。另据2021年的全球高端手机市场份额数据显示，其市场份额也实现了2%左右的增长。

“我们对手机行业的发展前景充满信心，对前沿技术的投入也非常坚决。只有始终坚持创新引领，才能不断提供符合用户需求的产品，形成行业发展的良性循环。我坚信只有这么做，整个行业才会有蓬勃生机。”胡柏山说。

(责编：孙红丽、高雷)