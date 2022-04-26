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天津市首单知识产权证券化产品即将落地发行

庞喻文
2022年04月26日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：天津市首单知识产权证券化产品即将落地发行

记者从天津市人民政府新闻办公室25日召开的新闻发布会上获悉，天津市首单知识产权证券化产品即将落地发行，知识产权转化运用交易环节已初步实现有供给、有实施、有交易场所、有网络平台。

2021年，在天津市委市政府的正确领导下，天津市在国家知识产权保护检查考核中获评96.2分，跻身全国优秀行列。该市专利授权量达到9.8万件，同比增长29.8%；有效发明专利突破4.3万件，同比增长13.8%；有效注册商标达到35.3万件，同比增长22.1%；每万人口发明专利31.3件，同比增长28.3%；每万人口高价值发明专利拥有量12.4件。天津市知识产权局等五部门联合出台《天津市知识产权质押融资入园惠企行动方案》，着力开展面向园区企业的知识产权质押融资活动。其中北辰区大力推广“辰智贷”融资模式，累计为24家中小微企业提供融资担保贷款，金额达到1.56亿元。滨海新区出台知识产权融资风险补偿资金和运营基金管理办法，设立5000万元知识产权融资风险补偿资金。京津知识产权质押贷款风险处置资金池启动运营，首期规模2000万元。知识产权金融服务取得创新突破。

未来，天津市将继续优化知识产权质押融资服务环境，构建天津市知识产权金融公共服务平台，推进金融机构、知识产权评估等服务机构、园区及企业的信息交流、工作对接，同时深化京津冀知识产权协同发展，构筑区域发展新格局。

(责编：赵竹青、陈键)

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