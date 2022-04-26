原标题：家庭教育新五年规划 鼓励和支持社会力量参与家庭教育工作

继家庭教育促进法正式实施以后，家庭教育法治化建设取得突破性进展。近日，全国妇联、教育部等11部门印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》（以下称“《规划》”）重磅推出，家庭教育再次引起全国热议。《规划》的实施对推进我国家庭教育建设，促进儿童健康成长，推动“十四五”时期家庭教育高质量发展具有十分重要的意义，既为家庭教育提供了新的发展机遇，也对家庭教育发展提出更高要求。

家庭教育指导师已经“从弱需求变成强需求”

在“依法带娃”的新时代要求下，年轻一代家长面临着更高要求和更大考验。一方面，家长缺乏系统的家庭教育相关知识和科学的家庭教育指导；另一方面，每个孩子都有自己的成长背景与特点，很难找到与之匹配的教育模型，这就导致家长们在家庭教育方面无论投入多大的精力和财力，依旧表现的力不从心、手足无措。

因此，家长迫切需要专业的家庭教育指导，对家庭教育指导师的需求也已经“从弱需求变成强需求”。家庭教育指导师既是中国家庭教育发展迫切需要的产物，也是当代社会注重家庭、注重家教、注重家风的重要体现。

为进一步指导推进家庭教育高质量发展，充分发挥家庭教育在培养担当民族复兴大任时代新人中的基础性和战略性作用，《规划》提出巩固发展学校家庭教育指导，将家庭教育指导作为推进家校、家园共育的重要方式，纳入中小学、幼儿园工作计划和教师业务培训。推动中小学、幼儿园普遍建立家长学校。旨在深入推进家庭学校社会协同育人机制，协同学校更快更好地落实家庭教育的专业化，不断完善家庭教育服务体系。

另外，不管是落实政府部门的主导作用，还是巩固发展学校家庭教育指导，抑或依托社会力量开展家庭教育指导服务都离不开经费保障。所以，《规划》中再次明确，要加大经费投入，推动将家庭教育指导服务纳入本级财政年度预算。积极拓展经费来源渠道，鼓励和支持社会力量参与家庭教育工作，形成政府主导、社会力量支持补充的家庭教育经费保障机制。

可以预见的是，通过家庭、学校、社会的三方协同努力，以及完善的经费保障机制兜底，家庭教育一定会朝着高质高速方向发展，家庭教育指导服务体系一定会从“高质量的家庭教育”蓝图变为现实，家庭教育指导师这个新兴职业前景一定未来可期。

积极引导家庭教育指导市场健康有序发展

就现阶段来说，国外发达国家家庭教育咨询指导师已经十分普及。在欧美发达国家，每300-500人就拥有一名家庭教育指导师，全美家庭教育机构有700多家，拥有家庭教育指导师约80万人。但我国的家庭教育指导师目前还处于起步阶段。据预测，我国今后几年内至少需要近500万名家庭教育指导师，人才缺口巨大。由此看来，家庭教育咨询指导行业将是我国具有高发展潜力的热门行业，有着广阔的前景。

《规划》明确提出，培育扶持社会力量开展家庭教育指导。推动将家庭教育指导服务纳入政府购买服务目录，培育和扶持家庭教育社会组织为家庭提供专业化、规范化家庭教育指导服务，满足个性化的家庭教育指导服务需求。同时，《规划》强调，要加强家庭教育志愿服务队伍建设，进一步发挥社会工作者、志愿者等社会力量在开展家庭教育指导中的积极作用。

我们相信，在新五年《规划》和家庭教育促进法的双重加持下，在全社会的共同努力下，将真正实现到2025年家庭教育制度体系更加完善，各类家庭教育指导服务阵地数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，学校家庭社会协同育人的机制更加健全，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用；真正实现到2025年整个家庭教育指导行业焕然一新，更多专业家庭教育指导师也走上岗位，在岗位上发光发热，为家庭和民族培养更多优秀下一代。

(责编：赵竹青、陈键)