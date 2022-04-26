原标题：个人养老金从蓝图走向现实 广发基金：以专业优势扎实服务国家养老事业

近日，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，这意味着个人养老金制度终于从蓝图走向现实。《意见》明确，个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的满足不同投资者偏好的金融产品，参加人可自主选择。广发基金表示，推动个人养老金发展具有重大意义。公募基金行业可从五大方向发力，练好内功，扎实服务国家养老事业，助力个人养老金高质量发展。

推动个人养老金发展是我国人口老龄化趋势下的必然选择。随着生育率下行和寿命延长，老龄化是全球普遍现象。2021年第七次人口普查结果公布，我国65岁及以上人口的比重接近14%。随着我国人口老龄化现象日益突出，养老保障体系面临挑战和压力也会越来越大，而个人养老金制度是多层次社会养老保障体系中不可或缺的一环。在老龄化初期未雨绸缪，全面建设个人养老金制度，为迎接老龄化高峰打下坚实制度基础。

推动个人养老金发展是完善多层次养老保障体系的客观要求。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，发展多层次、多支柱养老保险体系，提高企业年金覆盖率，规范发展第三支柱养老保险。2021年政府工作报告也首次提及“第三支柱养老保险”。养老金三支柱体系主要涉及政府、单位和个人三方养老责任。目前我国已经基本建立三支柱的制度体系架构，但结构有待进一步优化。尤其是在人口老龄化趋势加剧的背景下，第一支柱基本养老保险一枝独大，负担较重，可持续性风险大，反而影响基本养老金养老保障作用的发挥。因此，推动个人养老金发展将为我国多层次养老保障体系的健康、平衡发展发挥重要作用。

公募基金作为资本市场最成熟的专业机构投资者，服务社会大众理财，助力养老金保值增值，既是行业设立的初心，也是行业发展的使命。截至目前，公募基金行业服务投资者数量已超5.4亿，受托管理各类养老金资产超4万亿元，并创造了良好的长期收益，积累了丰富的管理经验，在养老金市场化投资管理中发挥着主力军的作用，较好地完成了养老金资产保值增值的任务。

未来，公募基金应进一步勇担时代责任，扎实服务国家养老事业。广发基金认为，可从五大方向发力，练好内功，借助自身丰富的养老产品供给、高质量的投资管理能力、风格鲜明的底层基金储备、智能化的养老金融投顾服务，为投资者提供养老场景下的“一站式”综合解决方案，在实现养老金保值增值方面持续发挥主力军作用；同时，针对国民养老投资意识薄弱的现状，与银行、互联网等财富管理机构携手开展投资者教育工作，帮助国民树立理性、长期的养老投资观念。

第一，做完备的养老金产品供应商，给予居民充分的投资选择。相较第一、二支柱，第三支柱的一大特点是赋予投资者选择的权利和灵活性，通过提供不同生命周期、不同风险偏好的养老金产品，引导居民做出符合自身特点的养老规划；因此，立足客户养老投资特点和需求多元化的养老金产品供给至关重要。

国内公募基金行业的养老目标基金是为服务养老而生的产品类型。Wind数据显示，截至2021年末，养老目标基金管理规模达到1133亿元，自成立以来各年度间基本实现了翻倍式增长，也是基金行业增速最快的基金类型之一。经过四年的投资运营，已经积累了良好的业绩记录和广泛的客户基础，为迎接个人养老时代做好了准备。对于广发基金而言，公司长期深耕养老投资，在2018年政策出台后即积极布局养老产品，是首批养老目标基金的管理人之一。截至目前，公司共有7只养老目标基金，形成了较完备的产品线。其中针对不同投资者的风险承受能力已设立4只目标风险基金；另有3只目标日期基金，覆盖2035、2040、2050三个退休期间，可对接不同年龄客户的养老需求。

第二，做专业的养老金投资管理人，为养老金资产的保值增值提供专业保障。一方面要继续提高资产配置能力。养老目标基金以资产配置为核心，选用了目标日期、目标风险这两个经过成熟市场验证的策略。为了更好地发挥策略的有效性，在战略配置上，基金公司应充分理解并合理运用目标日期、目标风险的基础策略，基于对投资者年龄、收入、养老金支取、风险管理等特征的理解和量化，将确定平均风险敞口作为重点，确保投资中资产与负债相匹配。在战术配置上，依托强大的宏观策略研究和股票、债券等资产研究，为组合的动态调整提供支持；另一方面，也要建立科学有效的基金遴选机制，提高基金研究能力。

资产配置一直是广发基金多元投资能力建设的重点。公司资产配置研究起步于2013年，云集了国内外FOF、基金投顾领域的实战型人才，在资产配置、量化研究、基金研究方面实现了全覆盖，建立了覆盖基本面分析、市场观测、大类资产配置、基金品种选择的资产配置管理体系，构建了坚实的资产配置能力。

第三，做丰富的底层基金提供者，为个人养老金资产配置提供基础。类型多样、风格鲜明的底层基金是养老目标基金投资管理的基础。丰富资产类别的同时，也应从产品设计和投资行为约束着手，保障基金风格的清晰稳定。截至2021年末，广发基金共有295只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、被动指数、海外投资、资产配置、量化投资等资产类型，初步构建了多市场、多策略、多区域的产品线，为养老金资产配置提供了较完备的底层资产。

第四，做智能的养老金融投顾服务者，提供养老财富管理一站式解决方案。养老金融产品具有准公共产品性质，产品属性相对复杂。从国际经验来看，智能投顾可以通过更加科学和专业的方法为投资者提供投资建议，从而有效弥补居民金融知识不足形成的投资障碍。投顾服务目前在美国养老金市场发挥着很大的作用，根据美国SEC的统计，早在2016年，美国就有将近一半的投顾服务面向养老金账户提供。从第三支柱养老金的角度来看，个人养老金政策落地将为智能投顾提供一个充分发挥的潜在市场空间。养老金第三支柱封闭管理的资金账户体系以及长达数十年的持续缴费期，能够为智能投顾提供合适的运用场景。从更广义的普惠养老金融的角度来看，养老金和私人财富管理的边界正在日益模糊，消费者对两者的需求日益重叠，提供“养老金融+”服务的一站式解决方案成为养老金融产业的发展趋势。

作为第二批基金投顾试点机构之一，广发基金打造了覆盖“投前、投中、投后”的全流程基金投顾陪伴体系：投前深入了解投资者的投资需求，为其定制资产配置方案；投中巧用金融科技，协助客户简单便捷地完成基金投顾业务的办理；投后则是基金投顾服务的核心环节，通过为客户提供有温度的全程陪伴，帮助客户及时掌握账户运作动态、理性应对市场波动。

第五，做投资者教育的耕耘者，引导居民树立正确的养老投资理念。从我国养老保障体系的发展情况看，第一支柱占据主要地位，个人进行自主养老规划的意识还较为薄弱。因此，行业应持续加强投资者教育，提升国民的养老投资意识。

首先要引导居民制定合理的投资目标。从资金属性上看，养老金投资应以追求长期稳健增值、提高实际替代率为目标，而非一味追求短期高收益。基金公司需要引导投资者理解养老场景下自身的投资需求，制定合理的投资目标。其次，引导居民坚持长期投资。基金公司应通过推广基金定投等方式，着力改变当前现状，引导居民通过长期投资实现养老金资产的保值增值。此外，还要深化居民对养老金产品的理解，并通过加强适当性销售，帮助其选择适配的养老金投资方案。不同投资者的风险收益需求各异，同一投资者在生命周期不同阶段的偏好也会发生变化。这种复杂的偏好、多样的需求容易导致选择的错位和匹配的偏差。因此，基金公司应与银行、互联网等财富管理机构深化合作，根据投资者年龄、退休日期、收入水平、预期投资期限等因素进行全面严谨的适当性评估，给出专业意见，为投资者做好“把关”工作。

广发基金表示，作为拥有社保基金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构等多项养老金业务牌照的基金公司之一，公司始终把服务国民养老、增进民生福祉作为重要职责，将养老金业务视为“长线业务”，努力为国家养老保障体系建设贡献自己的力量。当前，我国个人养老金投资市场正值发展初期，更应持续投入、悉心培育，与投资者共同成长。未来，广发基金将进一步勇担时代责任，切实发挥专业优势，助力个人养老金高质量发展。

(责编：曹淼、李源)