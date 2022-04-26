韩荣

原标题：黑土地：大豆扩种增产有“底气”

春耕时节，北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司查哈阳农场的党员们自愿下沉一线，指导种植户春耕生产。本组图片由北大荒农垦集团有限公司团委提供

在黑龙江省北大荒农垦有限公司九三分公司鹤山农场第一管理区5号地，大马力播种机车正在田野间穿梭作业。

作为大豆等农作物主要出口国的俄、乌陷入战争将严重影响生产和出口，使得今年国内的大豆、玉米等农作物的种植格外引人关注。

“今年种植大豆和玉米，哪个收益会更高？”这是春耕前许多农民会讨论的话题。黑龙江作为最大的优质大豆生产和供给基地，正多措并举扩大大豆种植面积，提高我国大豆自给率。

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谷雨节气过，黑龙江的春耕已陆续展开。在黑龙江省海伦市的一些村镇，农户们此前讨论最多的是：“今年种植大豆和玉米，哪个收益会更高？”

在我国，大豆一直是植物油和植物蛋白质的重要来源，成为排在水稻、玉米、小麦之后的重要粮食作物。近年来随着百姓生活水平提高和养殖业的迅速发展，豆油和豆粕的需求大幅增加。相关数据显示，2020年我国大豆进口量超1亿吨，对外依存度高达85%。

因此，我国必须攻坚克难，扩大大豆种植面积，提高单产，提高大豆自给率。2021年年底，农业农村部印发的《“十四五”全国种植业发展规划》中明确提到，“大豆产需缺口较大且长期存在。”

黑龙江省是我国最大的优质大豆生产和供给基地，今年中央一号文件提出，要大力实施大豆和油料产能提升工程。为此，黑龙江省出台了《2022年黑龙江省扩种大豆工作方案》。根据方案，2022年，全省大豆种植面积要达到6850万亩，预计比2021年增加1000万亩以上；力争总产量达到170亿斤，比2021年增加26亿斤以上。其中重点增加黑河、齐齐哈尔、绥化、佳木斯等市及北大荒集团的大豆种植面积。

补贴让农民种植大豆积极性变高

玉米和大豆属于同季节种植的农作物，一直以来存在相互“争地”的矛盾。今年年初大豆扩种的计划下发到海伦市后，经建村党支部书记段洪玉就召集村民们一起商量。

起初，不少村民认为相比于种植大豆，种植玉米产量高，收益更有保障。为了给村民们吃下“定心丸”，段洪玉向村民介绍了今年市里为鼓励种植大豆的补贴政策，“合下来大豆收益不比玉米低。”段洪玉的一番话打动了不少还在犹豫的村民。

据了解，作为大豆主产区，今年海伦市专门成立了大豆专班，大豆种植面积预计可达245万亩，相比去年增加约12万亩。同时，为了积极调优种植结构，还多次围绕国家政策、田间管理等，召开春季大豆种植答疑会，宣传引导农户扩大大豆种植面积。

刘志权是海伦市海北镇的一名种植户，他听说今年有大豆补贴政策后，便从网上查询详细情况，了解了相关政策后，他觉得只要不是重茬种植，今年种植大豆效益会更好。

据了解，今年海伦市海北镇现代农业试点农机服务专业合作社准备将托管的2万亩土地全部种植大豆。去年这些土地全部种植了玉米，今年为了响应号召，再加上出台的一系列政策补贴，决定全部改种大豆。“今年赶上国家的好政策，老百姓种植大豆的积极性都很高。”海伦市海北镇农机合作社理事长杜振涛说。

杜振涛算了一笔账，去年当地大豆平均每亩产量约360斤，如果按照每斤3元计算，可以收入1080元。除去土地流转成本以及化肥种子等成本，每亩收入约180元。如果加上大豆生产者补贴，收益会更高。

在北大荒集团北安分公司，农业发展部副总经理迟宏伟告诉中青报·中青网记者，公司今年大豆播种面积将达到343万亩，比去年增加30万亩。

“近两年对大豆政策倾斜力度大，老百姓算的都是经济账，什么赚钱多种什么。”迟宏伟表示，今年黑龙江省为了提高农民种植大豆的积极性，提出实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者200元左右。相比去年，今年大豆种植的补贴政策对于种植户种植大豆拉动作用更为明显。他告诉记者，去年大豆收获初期的价格在2.8元到2.9元，之后涨到3元以上，再加上政策补贴，平均一亩地大豆比玉米多赚150元。

据了解，今年北大荒集团为了完成大豆扩种的任务，通过玉米改种大豆、新增扩种等方式，落实大豆播种面积1230万亩以上，比2021年增加230万亩以上。

北大荒集团农业发展部副总经理、农业处处长暴勇表示，今年北大荒集团带头承担大豆扩种任务，“在品种应用上，主推亩产在400斤以上的高产优质品种，要实现大豆良种覆盖率100%。”

同时为带动种植户的积极性，北大荒集团还开展了大豆高产竞赛，成立大豆专家技术指导组，在重要农事环节进行指导服务，及时解决生产过程存在的具体问题。

“集团集成高产栽培模式，力争涌现出一批大豆种植能手和高产典型，将专家产量转化为农户产量，把典型产量转化为大田产量，辐射带动大面积均衡增产。”暴勇说。

强化配套措施保障提高大豆产能

小小大豆关乎国计民生。在迟宏伟看来，提升大豆产能，一方面要提升农户种植积极性，扩大种植面积；另一方面要提升大豆单产，在科研能力和配套措施保障上下功夫。

近年来，北大荒集团北安分公司大豆产量呈现稳步提升趋势，迟宏伟分析原因之一就是建立了比较合理的轮作体系、实施了标准化的管理和模式化的栽培。“这两年我们始终在抓种植标准化提升和科技水平的提升，推广增产提质新技术，研究配套的农艺措施实现大豆产量稳步提升。”

迟宏伟举例说，相比玉米，种植大豆需要种植户付出更多时间和精力，尤其在用药除草方面。如果前期大豆用药除草效果不好，后期可能需要投入人工解决问题，否则造成草荒会导致大豆产量的降低。但如果前期用药过猛，也会对大豆生长产生抑制作用。

“我们会在种植户除草时提供系统指导。公司拥有较为完备的农艺措施和技术能力，再加上保险保障政策，可以为种植户进行兜底，保障生产。”迟宏伟说。

据了解，为提升大豆供给能力，北大荒集团目前在合理轮作基础上，以全程标准化管理为手段，以秸秆还田、秋起大垄、立体分层定量施肥、优质良种、精量播种、航化作业、病虫草害综合防治、节粮减损等技术集成组装，实现大豆高产、优质、高效。

今年全国两会，全国人大代表，北大荒农垦集团有限公司党委书记、董事长王守聪针对提升大豆供给能力提出建议，要加大高标准农田建设力度，继续扩大耕地轮作补贴政策，加强大豆绿色生产技术政策支持。同时，还要将大豆纳入完全成本保险试点品种，降低种植大豆自然风险，推行“保险＋期货＋基差”试点，增强农民定价能力、获利能力和企业防范价格波动风险能力，促进大豆产业链持续健康发展。

从需求侧反哺供给侧

黑龙江省扩种大豆的工作方案，给大豆下游生产企业也带来了利好。柴艳宁是黑河市坤鹏生物科技有限公司的总经理，他所在的公司主要生产大豆冰激凌，他告诉中青报·中青网记者，企业生产大豆冰激凌的原材料来自黑河本地非转基因大豆。

作为全国大豆优势产区，黑河市的大豆播种面积占黑龙江省的三分之一、全国的七分之一。天然的优势吸引了柴艳宁这样的创业者，目前公司已经和黑河市2家合作社达成大豆收购协议。

“作为创业公司，尽管目前公司大豆收购需求可以基本满足，但是为了发展还是希望能扩大天然的地缘优势。”柴艳宁表示，在得知今年国家提出要大力实施大豆和油料产能提升工程时，几个创业伙伴都很兴奋。“提升大豆种植会为企业产能及市场提供有力保障，我们对市场前景充满信心。”

针对大豆精深加工产业的发展，今年全国两会上，全国人大代表、齐齐哈尔大学教授、食品与生物工程学院原副院长郭成宇提交了《大力发展豆奶等大豆精深加工产业助力国民营养和乡村振兴》的建议。

郭成宇表示，近年来中国大豆自给率逐年降低，一是因为大豆上游种植意愿不足，二是因为大豆加工产业发展不足。“市场上高附加值的精深加工产品和品牌严重短缺，产业结构需要良性调整。”

为此，她建议大力引导、扶持豆奶等大豆精深加工产业，从需求侧反哺供给侧，构建具备国际竞争力的大豆产业链，形成从田间到消费的完整生态链条。

近年来，北大荒集团种植的大豆得到下游终端企业青睐，2021年，集团大豆订单种植面积达350.7万亩，在建立生产、加工和营销产业化发展经营模式作出了有益尝试。

大豆生产从需求侧反哺供给侧，王守聪建议，要多元支持龙头企业加工增值，从黑龙江省大豆加工企业收储成本高、外运成本高等实际出发，建议国家在国产大豆加工补贴、运输补贴等方面给予支持。

对此，柴艳宁表示深有感触，“目前公司还处于起步阶段，希望政府能够对研发大豆系列产品的企业，在研发方面给予技术、资金支持，提振大豆精深加工产业的信心和实力。”

(责编：申佳平、陈键)