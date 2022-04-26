央行回应近期金融市场波动：主要受投资者预期和情绪影响
2022年04月26日10:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行关注到近期金融市场出现一些波动，主要受投资者预期和情绪的影响。人民银行将加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，保持流动性合理充裕，促进金融市场健康平稳发展。
人民银行称，当前我国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。金融系统统筹疫情防控和经济社会发展，支持物流畅通和促进产业链供应链稳定，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。按照市场化、法治化、国际化方针，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康发展。
人民银行将加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，特别是支持受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户，支持农业生产和能源保供增供，推出科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款，增加1000亿元再贷款支持煤炭开发使用和增强储能，增加支农支小再贷款和民航专项再贷款，保持流动性合理充裕，促进金融市场健康平稳发展，营造良好的货币金融环境。
(责编：罗知之、高雷)
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