人民网北京4月26日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，2021年全国林草生态综合监测评价工作各项任务已圆满完成。监测结果显示，森林面积和蓄积稳步增长，生态空间质量稳中向好，结构有所改善；保护格局初步形成，利用格局趋于科学；生态产品供给能力增强，森林碳汇能力稳步提升。

调查监测人员在野外开展样地监测。国家林业和草原局供图

2021年，全国各级林草部门共投入1.7万调查监测人员，完成31个省份45.7万个样地监测、4.7亿个图斑监测，首次实现了以国土“三调”为统一底版的森林、草原、湿地资源全覆盖监测。按统一时点、统一标准全面查清了全国和各省林草湿资源本底及生态状况。

新疆伊犁森林调查组在雪地里骑马开展森林调查。国家林业和草原局供图

国家林业和草原局相关负责人表示，林草生态综合监测评价工作实现由单项资源监测向多种资源综合监测、由资源监测向资源与生态综合监测评价的转变，开创了我国林草调查监测新局面。

四川省开展样地调查监测。国家林业和草原局供图

吉林省敦化市黄泥河林业局在赴样地调查路上发现豹子脚印。国家林业和草原局供图

“下一步，要深刻认识开展林草生态综合监测评价对推进林草工作高质量发展的重要意义。”上述负责人表示，各级林草主管部门要严格落实《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》，按照部局确定的目标任务、职责分工和工作规范，强化组织领导、保证调查质量、积极探索创新、确保安全生产，全力做好今年的林草生态综合监测评价工作。

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