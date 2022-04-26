人民网北京4月26日电 （记者任妍）记者从中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）获悉，为进一步凝聚数字孪生城市发展共识，日前，由中国信通院举办的“数字孪生城市框架与全球实践”研讨会顺利召开。数字孪生城市作为智慧城市发展的新方向，是面向未来可持续发展提出的城市规划建设新理念与新模式，是数字技术革新与城市运行机制创新的有效结合。

中国信通院院长余晓晖致辞指出，数字孪生城市是智慧城市发展演进的重要方向，是助力联合国《2030年可持续发展议程》的重要手段之一。全球数字孪生城市建设目前处于探索阶段，需要深化数字孪生技术集成创新、培育完善数字孪生产业生态、加强数字孪生领域国际合作。

世界经济论坛大中华区首席代表Rebecca Ivey在会上也提出，数字孪生技术为城市生产、生活、生态带来了良好的发展前景。世界经济论坛希望与中国信通院持续合作，助力数字孪生城市高效、宜居、可持续发展。

此外，为推动更多科研与智力资源，共同研讨、研判数字孪生城市发展趋势与路径，研讨会上还发布《数字孪生城市框架与全球实践（2021年）》（中英文）报告和“数字孪生城市”项目网站。

记者从中国信通院了解到，2022年，项目组将深化数字孪生城市建设研究，发布并推进“数字孪生园区试点支持计划”，助力潜力园区成为经济发展主战场、要素资源的集聚地和数字转型先行区，诚邀全球园区加入支持计划。同时，项目组还将开展《全球数字孪生园区建设指南》研究，形成年度报告和团体标准，以及面向全球征集数字孪生园区案例。

(责编：郭思邈、高雷)